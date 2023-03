War früher alles besser? Wir haben Pinzgauer Altpolitiker um eine Bestandsaufnahme der Landespolitik gebeten. Plus: Was der nächste Landtag besser machen soll.

Peter Nindl aus Neukirchen, ÖVP

Der Altbürgermeister aus dem Oberpinzgau findet, dass "Salzburg im Großen und Ganzen sehr gut regiert wird": "Es gibt gute Bemühungen für den ländlichen Raum - um nur den Wiederaufbau der Lokalbahn zu nennen - und ich glaube, wir sind in Summe sehr gut durch die Krise gekommen, auch was die Energiepolitik betrifft." Als "Anhänger der Wasserkraft" freut er sich über das geplante Kraftwerk Sulzau in seiner Gemeinde. Windräder kann er sich in größerem ...