Was hat die Salzburger SPÖ vor? Pressegespräch um 13.30 Uhr

SPÖ-Chef David Egger hat am Freitag Verhandlungen mit ÖVP und FPÖ eine Absage erteilt – am Dienstag ruderte er zurück.

"Wir stehen für Dreierverhandlungen nicht zur Verfügung." Das sagte SPÖ-Parteichef David Egger noch bei einem Pressegespräch am Freitag, nachdem die ÖVP eine "Allianz für Salzburg" gemeinsam mit der FPÖ in Aussicht gestellt hatte. Die inhaltlichen Gräben mit den Freiheitlichen seien zu groß und: "Die SPÖ gibt es nicht um jeden Preis", sagte Egger.

Am Dienstag legte der SPÖ-Chef eine Kehrtwende hin. Trotz all der Beteuerungen vom Wochenende, dass die SPÖ garantiert nicht mit der FPÖ koalieren wolle, hat SPÖ-Chef David Egger dem Landeshauptmann am Dienstag um neun Uhr doch gesagt, dass die SPÖ wieder für Sondierungsgespräche zu dritt zu haben wäre. Dieser Variante erteilte nun jedoch die FPÖ eine Absage. SPÖ-Chef Egger will sich um 13.30 Uhr zu den neuesten Entwicklungen äußern. Die SN übertragen das Pressegespräch im Livestream.