Was sind Umfragen im Vorfeld einer Wahl noch wert?

Meinungsforscher Peter Hajek im Interview über den Unterschied in der Größe der Stichprobe, Fehlprognosen und seine Schlüsse daraus.

In fünf Wochen wird in Salzburg gewählt. Alle im Landtag vertretenen Parteien setzen auf Umfragen, die sie aber selten oder nie veröffentlichen. Daten zur Sonntagsfrage sickern zwar gerüchteweise über Funktionäre durch, offizielle Ergebnisse blieben zuletzt aber stets ein Geheimnis. Die "Salzburger Nachrichten" haben Meinungsforscher Peter Hajek (Public Opinion Strategies GmbH in Wien) beauftragt, eine Umfrage im Vorfeld der Landtagswahl durchzuführen. Die Ergebnisse werden in der SN-Wochenendausgabe publiziert. Nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März, bei der viele Meinungsforscher im Vergleich ...