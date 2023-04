Wenn die Post die Wahlkarte verliert

Bei knappem Ergebnis könnte nicht erfolgte Zustellung ein Problem sein.

Der gelbe Zettel lag zwar im Briefkasten, in der Postfiliale in Salzburg-Parsch war die angeblich zugestellte Wahlkarte für die Landtagswahl aber nicht auffindbar. So ging es einer Salzburgerin Ende März. Die Wahlkarte blieb bis dato unauffindbar. "Somit werde ich von der Post meines Rechtes auf die Wahl zum Salzburger Landtag beraubt. Ein Ersatz wird von der Wahlbehörde nicht ausgestellt. Es ist das erste Mal in meinem langen Leben, dass ich mein Wahlrecht nicht ausüben kann", meint die 62-Jährige.

...