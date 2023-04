Wie sich die Wahlergebnisse auf den Pongau auswirken

Der Erfolgslauf der FPÖ setzte sich auch im Pongau fort. Im Hinblick auf die Gemeinderatswahlen 2024 glauben die Bürgermeister Obinger und Schlager aber nicht an große Veränderungen.

demDie vergangene Landtagswahl brachte ein historisches Ergebnis. Während die SPÖ mit 17,9 Prozent der Stimmen das historisch schlechteste Wahlergebnis der Partei einfuhr, jubeln die Anhänger der FPÖ, die mit 25,7 Prozent zweitstärkste Partei des Landes und nur 4,7 Prozentpunkte hinter der auf Rang eins liegenden ÖVP (30,4 Prozent) liegen.

Auch im Pongau setzte sich der Erfolgslauf der Blauen fort. 28,7 Prozent der Stimmen holte die Partei rund um Marlene Svazek und kam der ÖVP vielerorts sehr nahe. Besonders auffallend: In der historisch "roten Festung" Bischofshofen kam die FPÖ mit einem Plus von 7,32 Prozentpunkten auf insgesamt 28,14 Prozent. Nur rund zwei Prozentpunkte weniger als der politische Lokalmatador SPÖ (30,55 Prozent in Bischofshofen).

"Das Ergebnis der Wahlen ist auf landesweiter Sicht nicht sehr überraschend", resümiert Hansjörg Obinger, Bürgermeister von Bischofshofen und Landesvorsitzender des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbandes Salzburg. "Wir müssen jetzt den Fokus schärfen." Mit Blick auf die Gemeinderatswahlen, die im kommenden Jahr bevorstehen, glaubt Obinger nicht an eine große personelle Veränderung im Bezirk. "In gewisser Form werden die Ergebnisse der Landtagswahlen bei den Gemeinderatswahlen sicher ein wenig mitspielen, doch ich glaube, dass die Bürger hier doch sehr stark zwischen Partei und Person unterscheiden. Was sich aber sehr wohl ändern wird, ist, dass die FPÖ in den Gemeinden wohl eine sehr starke Oppositionsrolle einnehmen wird." Obwohl die SPÖ in Bischofshofen rund fünf Prozentpunkte verloren hat, ist für Obinger das erklärte Ziel, bei den Gemeinderatswahlen das Ergebnis von 2019 zu wiederholen. Damals erhielt das SPÖ-Team rund um den aktuellen Ortschef 64,8 Prozent der Stimmen.

Der Aufwärtstrend der Freiheitlichen zog sich durch den gesamten Bezirk und machte somit vor der "schwarzen" Hauptstadt des Pongaus, St. Johann, ebenfalls nicht halt. Auch in der Stadt am Dom musste der politische Platzhirsch, die ÖVP, händeringend um den ersten Rang kämpfen. Mit einem Minus von 3,35 Prozentpunkten kam die ÖVP in der Bezirkshauptstadt auf 30,9 Prozent - die FPÖ lauerte nur drei Prozentpunkte dahinter. "Jede Wahl zeigt einen gewissen Trend, das gilt natürlich auch für die Ergebnisse in St. Johann", weiß Vizebürgermeister Rudolf Huber (ÖVP), der im kommenden Jahr als Bürgermeister in St. Johann kandidieren wird. "In der Kommunalwahl zählen aber auch noch einige andere Faktoren. Doch auch wenn bei den Gemeinderatswahlen andere Aspekte mitspielen werden, zeigt dieses Ergebnis der Landtagswahlen, dass sich keine Partei sicher sein darf." Die SPÖ konnte in St. Johann minimal dazugewinnen und rangiert mit einem Plus von 0,41 Prozentpunkten auf dem dritten Platz.

Doch nicht nur die größten Gemeinden des Bezirks spiegeln das Ergebnis des Landes wider. Auch in Untertauern ließen die Parteien der Mitte Federn und die FPÖ nutzte die Gelegenheit. In Untertauern setzte sich die ÖVP mit 46,12 Prozent (minus 4,51 Prozentpunkte) vor der FPÖ mit 28,88 Prozent (ein Plus von 6,52 Prozentpunkten) und der SPÖ mit 9,05 Prozent, die ein Minus von 2,34 Prozentpunkte verkraften musste, durch.

In Radstadt liegen die Blauen fast gleichauf mit der auf Platz eins rangierenden ÖVP, die ein starkes Minus von 8,66 Prozentpunkten in der ältesten Stadt des Pongaus hinnehmen muss. Die Partei, der auch Bürgermeister Christian Pewny angehört, feiert ein sattes Plus von 8,16 Prozentpunkten. Die SPÖ kam in Radstadt nicht vom Fleck, holte am Ende 15,9 Prozent und verzeichnet ein Minus von 0,08 Prozentpunkten.

In Werfen, Werfenweng. St. Martin und Hüttau landeten die Freiheitlichen auf Platz eins. Auch für St. Martins Ortschef Johannes Schlager (ÖVP) waren die Ergebnisse keine große Überraschung: "Diese Landtagswahlen standen doch sehr im Licht der allgemein vorherrschenden politischen Voraussetzungen. Dass die FPÖ in St. Martin in dieser Form zulegt, habe ich aber nicht unbedingt erwartet. Ich glaube aber dennoch nicht, dass dieses Ergebnis zwangsläufig große - auch personelle - Auswirkungen auf die Gemeinderatswahlen 2024 haben wird."

Die zweite Gewinnerin der Wahl - neben den Freiheitlichen - war die KPÖ. Auch im Pongau legte die Kommunistische Partei zu, wenn auch nicht ganz im Ausmaß des landesweiten Ergebnisses, wo die KPÖ auf 11,7 Prozent kam. Im Pongau schenkten 6,71 Prozent der Wähler der Partei rund um Kay-Michael Dankl ihr Vertrauen. Grüne und Neos schafften im Pongau nicht den Sprung über die fünf Prozent-Marke. Wirs sicherte sich ein Prozent der Wähler, MFG holte 0,77 Prozent der Pongauer Stimmen.