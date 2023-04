Wie viel Kommunismus steckt in der KPÖ plus Salzburg?

Die KPÖ plus war die Überraschung am Wahlabend. Aber wie kommunistisch ist die Partei wirklich? Viele Unterschiede zur SPÖ gibt es jedenfalls nicht.

Kay-Michael Dankl sitzt am Montagvormittag in seinem Gemeinderatsbüro im Schloss Mirabell. Sprechstunden und am Nachmittag eine Sitzung des Kontrollausschusses zur Obuskrise stünden am Programm, sagt der Frontmann der KPÖ plus. Zu ausreichend Schlaf sei er trotz der tosenden Wahlparty gekommen. Auf dem Tisch liegen auch zahlreiche internationale Medienanfragen. ",Die Zeit' aus Deutschland und ,Le Monde' aus Frankreich haben angefragt", sagt Dankl.

11,7 Prozent erreichte die KPÖ plus bei der Landtagswahl am Sonntag. 31.383 Personen gaben den Kommunisten ihre ...