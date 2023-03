"Wir sind das Original": Salzburger MFG will Abspaltung trotzen

Der Partei Menschen, Freiheit, Grundrechte ist im Vorfeld der Landtagswahl nicht nur ihr Hauptthema, sondern auch der Obmann abhanden gekommen. Trotz der schlechten Vorzeichen will die MFG in den Landtag einziehen.

Im September 2021 hat die MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) bei der Landtagswahl in Oberösterreich überrascht: Mehr als sechs Prozent der Stimmen und drei Mandate erreichte die Partei, deren Markenkern der Protest gegen die Coronamaßnahmen war. Vor der Wahl in Salzburg am 23. April sind die Vorzeichen andere. Die Pandemie wurde für beendet erklärt. Abhanden gekommen ist der MFG nicht nur ihr Hauptthema, sondern auch Landesobmann Gerhard Pöttler, der mit seiner eigenen Liste (Wir sind Salzburg) antreten wird.

"Am Ende des Tages sind wir das Original", sagte MFG-Spitzenkandidat Patrick Prömer. Auch wenn Corona kein Thema mehr ist, hofft die Partei, noch davon zu profitieren. "Die ganze Aufarbeitung wird Jahre dauern", meinte Bundesparteiobmann Joachim Aigner. Der Wahlkampf läuft auf Sparflamme. Landesweit sollen 3000 Hohlkammerplakate angebracht werden. Ziel sei laut Prömer, "dass wir so ein starkes Ergebnis bekommen, dass sie in Wien noch wochenlang darüber sprechen werden", also der Einzug in den Landtag.

Inhaltlich fordert die MFG etwa einen Planungsstopp beim S-Link, der ein "Denkmal der Steuerverschwendung" sei. Im Fokus stehen aber Themen abseits der Kompetenzen der Landespolitik: die Bewahrung von Bargeld als Zahlungsmittel und der Neutralität, die Eindämmung der Migration sowie der Ausbau von Volksabstimmungen, -befragungen und -begehren. Die Partei will ein "Misstrauensvotum" für alle möglichen Posten und Funktionen etablieren: "Politiker selbst müssen abwählbar sein." Die MFG sehe sich als "die Partei für echte direkte Demokratie". Das habe man beim eigenen Programm praktiziert. Alle Mitglieder seien eingeladen gewesen, sich einzubringen. "16 Personen sind dieser Einladung gefolgt, an den Wahlkampfthemen mitzuarbeiten", sagte Prömer.