"Wir sind ein Team": Mit Egger startete auch Rendi-Wagner in den Wahlkampf

Die Salzburger SPÖ stimmte sich am Freitagabend auf den Intensivwahlkampf ein. Mit dabei war auch die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die sich bald einer Mitgliederbefragung gegen Hans Peter Doskozil behaupten muss.

"Es wird da heute in der Kiste so richtig rappeln." SPÖ-Landesgeschäftsführer Gerald Forcher hat am Freitagabend versucht, die laut Parteiangaben rund 650 Besucherinnen und Besucher des Wahlkampfauftakts in der Szene Salzburg in Stimmung zu bringen und auf die nächsten fünf Wochen einzuschwören. Er appellierte, Umfrageergebnisse zu ignorieren - die jüngste im Auftrag der SN prognostiziert der SPÖ am 23. April einen Verlust. Forcher an die Parteibasis: "Meinungsumfragen sind böse." Auch sonst könnten die Vorzeichen besser sein. Denn gerappelt hat schon ...