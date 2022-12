"Wir sind Salzburg": Eine neue Bürgerliste sucht noch ihre Richtung

Ex-MFG-Mann Gerhard Pöttler hat sein neues Politprojekt vorgestellt. Ziel ist der Antritt bei der Landtagswahl im April 2023. Ein Parteiprogramm soll es nach den Weihnachtsfeiertagen geben.

"Macht, Geldgier und auch persönliches Vorteilserlangen sind da im Mittelpunkt gestanden." Der ehemalige MFG-Bundesgeschäftsführer und -Landesobmann Gerhard Pöttler rechnete am Dienstagvormittag noch einmal mit seiner Ex-Partei ab. Er hat in den Gutshof Seenland in Kothgumprechting (Seekirchen) geladen, um mit seinen Mitstreitern seine neue "Bürgerbewegung" namens "Wir sind Salzburg" vorzustellen. "Was ist der Unterschied zu vielen anderen Parteien, zu anderen Bürgerlisten?", fragte sich Pöttler selbst. Man wolle direkte Demokratie leben, und: "Wir haben uns entschieden, dass für uns alle Menschen gleich ...