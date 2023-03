"Wir sind Salzburg" - Kleinpartei kämpft auch um Stimmen von Klimaskeptikern

Inhaltlich will die Partei etwa die Themen Landwirtschaft, Umweltschutz und Familienpolitik beackern - und Skeptiker des vom Menschen verursachten Klimawandels und EU-Gegner ansprechen.

Das „Wir sind Salzburg“-Team um Gerhard Pöttler am Mittwoch, 1. März, in Salzburg.

1200 Unterschriften hat die Liste "Wir sind Salzburg" in den vergangenen fünf Wochen eigenen Angaben zufolge landesweit gesammelt - damit will die neue Partei in allen Bezirken bei der Landtagswahl am 23. April antreten. "Das ist für mich eine absolute Sensation", sagte Parteiobmann Gerhard Pöttler am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Salzburg. Auch weil er auf der Straße "zerstörerische Energie" und "Bashing" wahrgenommen habe.

Lokalbahn bis Hallein - ein Totengräberthema

Kritik gab es an Landeshauptmann Wilfried ...