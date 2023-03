Wo die Salzburger Parteien ihre roten Linien für eine Koalition ziehen

Wolf, Europark, S-Link, Umweltverfahren und Co.: Im Wahlkampf müssen die Parteien Farbe bekennen. Wer welche Bedingungen fürs Mitregieren stellt.

Wer regiert Salzburg nach der Landtagswahl mit wem? Das fällt zumindest bis zur ersten Hochrechnung am 23. April kurz nach 17 Uhr unter die Kategorie Kaffeesudlesen. Vorstellungen, was unbedingt im nächsten Koalitionsvertrag verankert sein muss und was auf keinen Fall, gibt es dennoch zur Genüge. Was sind die Bedingungen für eine allfällige Regierungsbeteiligung, wo verlaufen die roten Linien?

Anhaltspunkte dafür liefern die Wahlprogramme. Die ÖVP stellt das ihrige am Donnerstag vor. Die Partei sieht das rund 80-seitige Papier ...