Wohnungen statt Parkplätze - Entlastung für Salzburgs angespannten Immobilienmarkt?

Forsthuber: "Hochwertigstes Bauland als Parkplatz."

Als konkretes Beispiel erläuterte Thomas Forsthuber die baulichen Möglichkeiten in der Goethesiedlung in Itzling: "Die Goethesiedlung wurde in den 1970er-Jahren errichtet. Der riesige Siedlungsparkplatz ist eine der hochwertigsten Baulandflächen in Salzburg und übertrifft in der Qualität sogar Bauplätze in direkter Kai-Lage am Salzachufer. Hier könnten rund 570 Wohnungen in bester Lage entstehen. Die bestehenden Wohnungen würden von einer Generalsanierung und Aufwertung des gesamten Grundstücks profitieren."

Parkflächen für Wohnbau

"Zahlreiche zentrale und schöne Flächen dienen derzeit als Ruhestätte für Autos. Hier braucht es den Mut, endlich in die Umsetzung zu gehen und den Salzburger Wohnungsmarkt nachhaltig zu entlasten", so Klambauer, die ergänzt: "Um aktiv verfügbares Bauland zu generieren, können riesige Parkflächen für den Wohnbau genutzt werden."