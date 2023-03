Warum der rote Morgenläufer, David Egger, gerne in den Recyclinghof fährt

Der Spitzenkandidat der SPÖ, David Egger, läuft regelmäßig seine Runde am Wallersee. In der SPÖ-Salzburg gibt er das Tempo an, versichert Egger. Gedehnt wird auf der Faszienrolle daheim.

"5.30 Uhr aufstehen, kleines, feines Frühstück und dann ab in die Laufschuhe." Der Spitzenkandidat der SPÖ, David Egger, outet sich als Morgenläufer. Eine Nebenstraße führt den Sozialdemokraten vom Wohnort direkt zum Wallersee. Vorbei geht es am Schulzentrum Neumarkt am Wallersee, wo er auch die Handelsakademie und Hauptschule besucht hat. "Ich war kein Vorzeigeschüler, eher ein Genussschüler." Die Wahl zum Klassen- oder gar Schulsprecher sei stets am 36-Jährigen vorübergegangen. Das Politikerdasein sei ihm passiert. Ein Neubau sticht ins Auge: ...