100 Jahre Ortsstelle Saalfelden/Maria Alm: Bergretter auf großer Zeitreise

Im Museum Schloss Ritzen wurde eine neue Ausstellung über die Ortsstelle Saalfelden/Maria Alm eröffnet. Anlass ist deren 100-Jahr-Jubiläum.

"Bergsteiger helfen Bergsteigern in Not" - unter diesem Titel wird im Museum Schloss Ritzen die Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt gerückt. "Neugierig war ich mein ganzes Leben lang, eine Ausstellung habe ich noch nie organisiert. So habe ich mir gedacht: Ich mache das im Spätsommer/Frühherbst meines Lebens", erzählte Koordinator Sepp Schild vorigen Freitag bei der Eröffnung. Und weiter: "Seit 23. Juni haben wir intensiv miteinander gearbeitet. Diese Zeitreise 100 Jahre zurück war eine extrem schöne Zeit." Es geht von der Gründung ...