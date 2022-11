800 Jahre Pinzgau bei Salzburg: Wie soll das gefeiert werden?

Das große Jubiläum steht quasi vor der Tür - im Jahr 2028 ist es so weit. Damit aus diesem Jahr ein vielfältiger Ereignisreigen mit Mehrwert wird, sind alle zum Mitdenken und Mitreden eingeladen.

Wie so oft im Leben, spielte auch in dieser Sache der Zufall eine Rolle. Eine glückliche Rolle. Sonst wäre das anstehende Jubiläum womöglich viel kurzfristiger zum Thema geworden. So aber hat sich schon jetzt ein motiviertes Team formiert, bei dem die Fäden zusammenlaufen.

Der Reihe nach: Eigentlich ging es im Dorfarchiv Unken zunächst "nur" um den Steinpass. Die kleine Gruppe rund um Ludwig Hohenwarter alias "Möschl Lugg" unterhielt sich über das Ansinnen, am Steinpass ein passendes Denkmal oder ...