Abschauen? Ja!

Arbeit gibt es auch im Pinzgau genug, wenn es um das Klima geht: Bodenverbrauch, (öffentlicher) Verkehr, Veranstaltungen, nachhaltige Energien, Schutz von Ökosystemen, Tourismuskonzepte etc. - die Themenpalette ist umfangreich. Schön zu hören, dass nun die Manager von zwei der drei Klima- und Energiemodellregionen in unserem Bezirk voneinander abschauen möchten. Und sich gegenseitig inspirieren. Was dem einen nicht einfällt, fällt vielleicht dem anderen ein. Und warum sollte etwas, das in Mittersill klappt, nicht auch in Saalfelden funktionieren? Abschauen ist super!