Abtenauer binden traditionellen Palmbuschen

Palmbuschen binden: Der Verein Lebensfreude weiß, worauf es ankommt. Die Messe am Palmsonntag muss heuer coronabedingt ausfallen.

Sepp Buchegger aus Abtenau weiß aus Überlieferungen, wann am besten Palmkätzchen geerntet werden sollten, damit sie möglichst lange weiß und flauschig bleiben. "Ich ernte sie nur bei Sonnenschein. Außerdem sollte der Mond aufwachsend (zunehmend) und im Mondzeichen Steinbock sein." Bei der Ernte dürfen die Kätzchen der Weide noch nicht blühen. Daher schneidet sie der Altbauer vom Einberghof oft schon im Februar von den Weiden ab und lagert die "Kätzchen" im kalten und dunklen Keller: "Sie müssen kopfüber aufgehängt werden. Denn da geht die ganze Flüssigkeit der Zweige in die Kätzchen. Die alten Leute haben es so gemacht. Und ich mache es auch so."

In einen traditionellen Abtenauer Palmbuschen gehören Palmkätzchen und Kranewitten

Aufgrund einer Operation kann Buchegger dieses Jahr nicht beim Palmbuschenbinden des Lammertaler Vereines "Lebensfreude" dabei sein. Jedes Jahr fertigen rund zehn Mitglieder des 30-köpfigen Vereines ehrenamtlich an die 160 Palmbuschen für die Menschen im Seniorenwohnheim und im Krankenhaus in Abtenau an. Dieses Jahr werken unter anderem Georg Reschreiter, Helga Moser, die Obfrau des Vereines "Lebensfreude", Hannelore, und ihr Gatte Anton Schwaighofer. Vor dem Binden bereitet Moser die Zweige vor und sortiert sie. Georg Reschreiter weiß, welche Zweige in einen traditionellen Abtenauer Palmbuschen gehören: Palmkätzchen und Kranewitten (Wacholder). "Mit ,Bohoiz' werden sie zusammengebunden." Das sind dünne und sehr biegsame Äste von der Weide. Diese werden in der Mitte gespalten und um die Palmkätzchen, Kranewitten und einen Stecken zum Tragen gebunden. Verziert werden die Palmbuschen am Schluss mit bunten Hobelspänen.

Die Messe am Palmsonntag fällt aus

Moser erinnert sich lachend: "Mit diesen stacheligen Palmbuschen haben wir in meiner Kindheit die Buben vertrieben. "

Oft sind in Palmbuschen sieben verschiedene Arten von Ästen vereint. Darunter sind Palmkätzchen, Buchsbaum, Wacholder, Stechpalme, Eibe, Zeder oder Thuje. Manchmal auch Efeu. Rund um die Bauernhöfe wachsen die Pflanzen, die gebraucht werden.

Pater Virgil Steindlmüller vom Pfarrverband Lammertal segnet die Palmbuschen. Am Palmsonntag werden sie im Seniorenwohnheim und im Krankenhaus verteilt. Normalerweise würde eine Messe stattfinden. Cornonabedingt fällt sie aus.

Der Verein Lebensfreude organisiert verschiedene Feste im Jahreskreis. "Wir sind eine Gruppe aus verschiedenen Berufen und mit unterschiedlichen Stärken. Alle haben ein großes Herz. Sonst würden wir es nicht machen", sagt Schwaighofer.