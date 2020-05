Der Feuerbrand ist jetzt im Flachgau wieder ausgebrochen. Experte begutachtet die Pflanzen. Betroffene Gartenbesitzer müssen sich melden.

Es ist in den vergangenen Jahren still geworden um die Baumkrankheit Feuerbrand. Aber jetzt ist quasi wieder Feuer am Kronendach. Der Feuerbrand hat in zwei Jahrzehnten praktisch jede Salzburger Gemeinde heimgesucht. Nun ist er im Flachgau neuerlich aufgetaucht. In den ...