Ansturm bei Hundeschlittenrennen in Sportgastein

Über 600 Hunde mit 110 Startern aus 12 Nationen sind am Start. Die Bewerbe Skijöring und Pulka in Gespanngrößen von einem bis mehr als acht Hunden werden absolviert.

Am Talboden von Sportgastein geht es heute, Samstag, tierisch zu. Bei prächtigem Wetter gibt es einen regelrechten Ansturm, um bei den Hundeschlittenrennen dabei zu sein. 130 Gespanne sind beim internationalen Bewerb am Start. Bei der Mautstraße musste mittlerweile der Individualverkehr gestoppt werden, da die Zuseher gemeinsam mit den Skifahrern, die am Kreuzkogel ebenfalls optimale Pistenbedingungen vorfinden, sämtliche Parkplatzkapazitäten ausgereizt haben.