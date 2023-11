Bei Thomas Bommer gibt es Glühwein und Gebäck für die gute Sache

97 Aussteller gibt es auf dem heurigen Christkindlmarkt in der Altstadt. Zudem werden zahlreiche gemeinnützige Vereine ihren Glühwein für einen guten Zweck auf dem Alten Markt in Salzburg anbieten. So auch die Salzburger Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel.

Thomas Bommer von der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel hat auch in diesem Jahr einen Glühweinstand am Alten Markt in Salzburg.



"Für uns ist dieser Glühweinstand die beste Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten", sagt Thomas Bommer von der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg. Auch in diesem Jahr sind Bommer und seine Kolleginnen und Kollegen in ihrer kleinen Hütte auf dem Alten Markt vertreten, um den Menschen ihren Glühwein schmackhaft zu machen.

Es entstehen spannende Gespräche

Die Stadt Salzburg stellt seit vielen Jahren diesen Platz kostenlos ehrenamtlichen Vereinen zur Verfügung, die für einen Tag Geld sammeln dürfen. Wichtig ist, dass sämtliche Einnahmen für Vereinszwecke verwendet werden. "Als ehrenamtlicher Verein, der sich rein aus Spenden und Zuwendungen finanziert, ist es für uns eine gute Möglichkeit, unser Budget aufzubessern", erklärt Bommer von der Hundestaffel. Es sei daher sehr wichtig, mit den Menschen in Kontakt zu treten.

"Dadurch steigt auch die Bereitschaft zu spenden, weil sie wissen, dass wir eine sehr wichtige Arbeit verrichten. Es entstehen spannende Gespräche und es kommt auch vor, dass Menschen von der ehrenamtlichen Hundearbeit so begeistert sind und danach in unserem Verein mithelfen", so der Staffelleiter.

Am 23. November startet der Christkindlmarkt

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Christkindlmarkt in der Altstadt sind in vollem Gange und befinden sich in der finalen Phase. Der 49. Salzburger Christkindlmarkt wird am 23. November mit der feierlichen Beleuchtung des Salzburger Christbaumes, der heuer aus Nonntal kommt, eröffnet. Bis einschließlich 1. Jänner ist der Christkindlmarkt täglich für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

In diesem Jahr sind es 97 Aussteller, die sich auf den Dom- und Residenzplatz verteilen. Das Angebot ist groß und reicht von Glühwein über Naturprodukte oder Süßes bis hin zum Kunsthandwerk. Die Anlieferung der traditionellen Christkindlmarkthütten, deren einheitliches Design 1974 vom Salzburger Künstler Franz Wallnöfer in Zusammenarbeit mit dem Brauchtumsexperten Erwin Markl entworfen wurde, erfolgt nach einem genau festgelegten Plan.

Lions Club und Krebshilfe sind auch dabei

Der Obmann vom Verein Salzburger Christkindlmarkt, Wolfgang Haider: "Wir stellen ebenfalls einen Platz für karitative Zwecke zur Verfügung." In diesem Jahr sind es der Lions Club sowie die Krebshilfe, die für den guten Zweck Glühwein ausschenken werden.

Abgerundet wird das Angebot auf dem Christkindlmarkt durch den Eislaufplatz, der bereits heute, Donnerstag, um 16 Uhr offiziell eröffnet wird. Der Eislaufplatz wird bis einschließlich 31. Jänner täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet sein. Im vergangenen Jahr haben 30 Kindergärten und Schulen mit insgesamt rund 500 Kindern und Jugendlichen das Angebot zum kostenlosen Eislaufen auf dem Mozartplatz in Anspruch genommen.