Betteln in Zell am See: "Organisation heißt ja nicht gleich Kriminalität"

Manche sprechen von einer "Bettlermafia", die Leute mit Bussen zum Betteln hinausschickt. Es schient aber eher, dass äußerste Armut die Menschen auf die Straße zwingt.

Nicht nur in der Stadt Salzburg (Bild), auch in Zell am See mittlerweile ein gewohntes Bild: Menschen, die sich bei Wind und Wetter ihren Lebensunterhalt erbetteln.

Eine beklemmende Szene vor dem PEZZ in Schüttdorf: Ein junger Mann kniet neben dem Eingang, eine Kappe in der Hand, darin das Foto eines Kleinkindes. Das Unbehagen der Vorbeigehenden wurzelt nicht nur in Verlegenheit: Mit Erzählungen über "Bettlermafias" im Hinterkopf zögert man leicht beim Griff zur Geldtasche. Wer weiß, was mit dem Geld passiert? Wer weiß, ob es das dargestellte Kind überhaupt gibt und ob der Mann die gut gemeinte Spende überhaupt behalten darf? Was steckt hinter den Geschichten vom "organisierten Betteln"? Und gibt's das wirklich?

"Es ist ein Mythos, dass man vom Betteln reich wird""

Dass bettelnde Menschen, die bei jedem Wetter vor Großmärkten oder in der Fußgängerzone stehen, am Ende des Tages gemeinsam mit dem Auto wegfahren, sehen viele als Beweis für kriminelle Machenschaften. Es werden Hintermänner vermutet, die andere zum Betteln zwingen und sich daran bereichern. Laut Caritas bestätigt sich das aber nicht: "Wir konnten nie Anzeichen für organisierte Kriminalität finden", sagt auch Silvia Kroisleitner vom Caritaszentrum Zell am See.

"Die Leute leben in ihrer Heimat in bitterster Armut, und wenn sie hierherkommen, sind die paar Euro, die sie sich täglich erbetteln, ein Reichtum für ihre Familien zu Hause." Gerade für Sinti und Roma, die in ohnehin schon armen Ländern als ethnische Minderheiten und unter der Armutsgefährdungsschwelle ihres Landes leben, ist das, was sie im reichen Westen in ein paar Wochen erbetteln, oft die einzige Existenzgrundlage für einen ganzen Clan.

Als Großfamilien organisieren sie sich und teilen Fahrgelegenheiten, Essen und eben auch Geld - um zu überleben und auch ihre Angehörigen zu versorgen. Denn Jobs gibt es für sie in ihrem Land so gut wie keine.

"Leider ist durch mediale Berichterstattungen in der Vergangenheit oft das Bild vom ,reichen Bettler' und ,Mafioso' transportiert worden", bedauert Kroisleitner. "Das bleibt bei den Leuten hängen, entspricht aber einfach nicht der Wahrheit."

Durch die prekäre wirtschaftliche Situation in ihren Herkunftsländern sei das Betteln für viele die einzige Alternative. Und solange sich diese Situation EU-weit nicht verbessert, wird das wohl auch so bleiben.

Keine belastenden Erfahrungen, kaum Klagen

Grundsätzlich ist Betteln - sofern es nicht mit Nötigung und Aggression verbunden ist - erlaubt. Aggressives Betteln wird in Zell am See zwar punktuell angezeigt, es gibt sonst aber kaum Beschwerden. Das sieht auch Silvia Kroisleitner so: "Sie kommen zu uns, wenn sie etwas brauchen - warme Kleidung oder auch Teewasser -, und wir versorgen sie mit dem Nötigsten. Durch die sprachliche Barriere wissen wir aber kaum etwas über diese Menschen." Die Bettler würden auch nichts fordern: "Nur bevor sie nach Hause zurückfahren, bitten sie oft um Kinderkleidung."

Hilfe für bettelnde Menschen scheitert oft an Unsicherheit: Wie gehe ich mit sichtbarer Armut um? Ausgenützt werden will niemand. Aber oft unterbleibt so die notwendige Unterstützung.

"Notschlafstellen wird es brauchen"

Bis zum Frühjahr gab es in Saalfelden eine Notschlafstelle, in Zell am See wurde die Einrichtung vor vier Jahren geschlossen. Bedarf gibt es nach wie vor, nur für das Wie braucht es ein Konzept. Die Caritas wünscht sich eine Abstimmung der Gemeinden untereinander, um betroffene Menschen "bestmöglich unterstützen zu können". Armutsmigranten fragen aber erfahrungsgemäß nicht nach einem Schlafplatz, sagt Silvia Kroisleitner: "Wo sie schlafen, weiß eigentlich niemand."