Brennende Fragen und Antworten zu den verfügbaren Corona-Impfstoffen

Wie gut sind die Impfungen gegen das Coronavirus wirklich? Gibt es Gefahren? Was sind die größten Nebenwirkungen? Ein Überblick, der auf den verfügbaren medizinischen Studien beruht.

Der führende Coronamediziner des Landes und Leiter der III. Medizinischen Universitätsklinik Salzburg, Richard Greil, hat die wissenschaftliche Literatur zu den neuen Corona-Impfstoffen durchforstet. Auf die wichtigsten Fragen, mit denen er und seine Kollegen derzeit konfrontiert werden, hat er auch für medizinische Laien und vor allem für die Patientinnen und Patienten an seiner Klinik verständliche Antworten formuliert.



1. Warum ist eine Corona-Impfung wichtig?

Die Covid-19-Erkrankung verläuft zwar bei rund 80 Prozent der Patienten leicht bis milde, bei zwei bis fünf Prozent aber so schwer, dass sie ins Spital müssen. Das Risiko für einen tödlichen Verlauf ist bei verschiedenen Risikogruppen signifikant erhöht. So müssen zum Beispiel 60 von 100 Krebspatienten mit einer Corona-Infektion stationär behandelt werden. Und trotz intensiver medizinischer Betreuung gibt es eine sehr hohe Sterblichkeitsrate.

Darüber hinaus gibt es bei Patienten, die die Erkrankungen überstehen, teils schwer Spätfolgen, die bei wenigen Patienten monatelang oder dauerhauft zurückbleiben. Trotz gewisser Fortschritte bei der Behandlung der Erkrankung sind die verfügbaren Therapien noch nicht so zufriedenstellend, um schwere Verläufe und Todesfälle zu verhindern.



2. Wie hoch ist der Schutz der geimpften Personen?

Die gemessene Schutzwirkung gegenüber einer Covid-19-Infektion beträgt für den Biontech-Impfstoff, der derzeit in Salzburg geimpft wird, 95,1 Prozent. Der Moderna-Impfstoff, der demnächst kommt, hat eine Schutzwirkung von 94,1 Prozent. Beim Moderna-Vakzin traten schwere Covid-Infektionen nur in der Placebogruppe auf. Die volle Schutzwirkung ist bei beiden Impfstoffen zwischen 7 und 14 Tagen nach der zweiten Impfung erreicht. Die Forscher untersuchten für diese Ergebnisse das Auftreten einer Corona-Infektion in einer Gruppe, die geimpft wurde, mit einer Gruppe, die nur eine Placebo-Impfung erhalten hat.

Die Weltgesundheitsorganisation hat vor Beginn der Entwicklung der Corona-Impfstoffe einen Impfschutz von über 50 Prozent und eine Wirkdauer von sechs Monaten bei guter Verträglichkeit als Werte bezeichnet, die als Erfolg zu werten seien. Dabei hat man sich an der Wirkung der Grippe-Impfung orientiert.

Die sogenannte Effektivität der Impfstoffe wird durch mehrere Parameter überprüft:

In den frühen Phasen der Impfstoffentwicklung (Phase 1 und Phase 2) werden weitgehend sogenannte Surrogatmarker für die Wirksamkeit analysiert, also indirekte Hinweise auf die Schutzwirkung. Für beide mRNA-Wirkstoffe

zeigten sich bei über 90 Prozent der Geimpften sogenannte neutralisierende Antikörper, die in der Lage sind, das Virus unschädlich zu machen. Zudem wurde eine sehr starke T-Zellreaktion (Abwehrzellen) in einer Art entwickelt, die für eine reife Immunreaktion verantwortlich ist. Die gemessenen Antikörperkonzentrationen waren dabei deutlich höher als die durchschnittlichen Konzentrationen solcher

Antikörper, die nach Durchmachen der Infektion bei Genesenen gemessen werden.



3. Wie wirkt die Impfung in verschiedenen Risikogruppen?

Der Biontech-Impfstoff wirkt in allen Altersgruppen, beiden Geschlechtern, allen definierten Risikogruppen, allen ethnischen Gruppen und bei Menschen mit Begleiterkrankungen gleich gut. Auch der Moderna-Impfstoff wirkte in allen Altersgruppen und in allen getesteten Risikogruppen gleich.



4. Können geimpfte Menschen das Coronavirus weiterhin übertragen?

Die Frage kann man für die verschiedenen Impfstoffe derzeit nur unterschiedlich und vorläufig beantworten. Für den Impfstoff von Biontech/Pfizer ist dies nicht bekannt. Für den mRNA-Impfstoff der Firma Moderna wurde der US-Zulassungsbehörde berichtet, dass ein Nasen-Rachenabstrich bei den Probanden vor der ersten und zweiten Impfung abgenommen wurde. Dabei zeigte sich: Die Zahl asymptomatischer Infektionen konnte um rund zwei Drittel verringert werden (14.000 Probanden pro Gruppe). Dies kann man als Hinweis werten, dass auch eine Übertragung des Virus verhindert werden kann.

Es ist zum Beispiel aber noch nicht bekannt, wie hoch die Viruslast bei den positiv getesteten geimpften Menschen war und wie lange das Virus in der Schleimhaut im Vergleich zur Placebo-Gruppe verblieb, sodass das Ausmaß der Unterbrechung der Infektionskette auch größer sein könnte, wenn das Virus deutlich kürzer

und in geringerem Ausmaß vorhanden sein sollte. Weitere Daten dazu werden erwartet.

Insgesamt besteht aber berechtigte Hoffnungen, dass auch Personen mit allenfalls nicht vollständigem Impfansprechen (wie beispielsweise Menschen mit unterdrücktem Immunsystem) von einer Impfung der sie umgebenden Menschen profitieren können (sogenannte Barriere-Impfung).

5. Welche Nebenwirkungen sind bei derzeit verwendeten Impfstoffen bekannt?

Jede Impfung soll eine robuste Immunreaktion erzeugen, die zu einer gewissen Entzündung im Bereich der Impfstelle führt (Schwellung, Rötung). Die Immunreaktion kann aber auch kurzfristig Fieber oder ein Grippegefühl erzeugen.

Das sind Zeichen, dass die Impfung wirkt. Grundsätzlich traten bisher bei beiden derzeit verabreichten Impfstoffen (Biontech, Moderna) mehr Nebenwirkungen bei der zweiten Impfung auf, sie waren bei jüngeren Menschen stärker als bei älteren. Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit sowie Muskel- und Gelenksschmerzen waren meist auf ein bis drei Tage beschränkt. Höheres Fieber und stärkere Beschwerden kamen bei maximal einem von 10 bis zu einem von 20 Geimpften auf. Diese Beschwerden waren mit Medikamenten rasch kontrollierbar.

In der Gruppe der auswertbaren 44.000 Probanden der Biontech-Studie wurden vier Fälle einer sogenannten Bell'schen Lähmung eines Gesichtsmuskelnervs in der Impfgruppe gegenüber null in der Kontrollgruppe gefunden. Dieses Phänomen wird auch außerhalb von Impfungen beobachtet, hält meist nur kurz an und war nicht häufiger zu beobachten als in der Allgmeinbevölkerung ohne Impfung.

Grundsätzlich gilt: Es ist bei sehr großen Zahlen an Probanden wahrscheinlich, dass man nicht ursächlich mit der Behandlung in Verbindung stehende Phänomene in geringer Häufigkeit sieht.



6. Wer sollte sich nicht impfen lassen?

Menschen mit bekannten allergischen Reaktionen gegen Impfstoffe oder Impfstoff-Bestandteile (zum Beispiel Polyethylenglycol) sollten eine Impfung nur unter verlängerter ärztlicher Aufsicht und nach einer Risikoabwägung erhalten. Für die derzeit verfügbaren mRNA-Impfstoffe sind keine Probleme für Menschen mit einer angeborenen oder erworbenen Immunschwäche zu erwarten. Grundsätzlich sollte die Impfung bei allen Menschen so erfolgen, dass eine Nachbeobachtung für rund 15 Minuten durch Ärzte gegeben ist, um etwaige allergische Reaktionen sofort behandeln zu können.



7. Sollten Personen, die bereits eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, geimpft werden?

Personen, die in den vergangenen 90 Tagen eine nachgewiesene Corona-Infektion durchgemachten haben, sollten mit einer Impfung bis zum Ablauf von 90 Tagen warten. Aber eine Infektion ist kein Ausschlussgrund für eine Impfung, da man erwartet, dass dadurch die Immunreaktion verstärkt und ein besserer Schutz vor einer neuerlichen Infektion erwartet wird.



8. Sind Impfungen auf Basis von mRNA als Gentherapien anzusehen?

Nein, die verwendeten mRNA-Konstrukte von Biontech und Moderna verwenden für sehr kurze Zeit bis zu ihrem natürlichen Abbau in der Zelle deren Produktionsmaschine für Eiweißmoleküle. Nach dem Abbau der mRNA wird auch kein weiteres sogenanntes Spike-Protein hergestellt, dass die Immunreaktion auslöst. Das Spike-Protein selbst kann keine Infektion auslösen. Alle Bestandteile des Impfstoffs sind danach abgebaut und nicht mehr im Körper vorhanden. Lediglich das immunologische Gedächtnis bleibt erhalten. Kommt es zu einem neuen Kontakt mit dem Virus, wird in kürzester Zeit eine schützende Immunantwort erzeugt.



9. Können sich mRNA-Impfstoffe in die Erbinformation (DNA) einschleusen?

Nein. Es existieren viele sogenannte Retroviren, die ins Erbgut infizierter Zellen aufgenommen werden können. Dazu nützen diese Viren spezifische Enzyme, die die RNA (Ribonukleinsäure) in DNA (Desoxyribonukleinsäure) umwandeln. Die mRNA-Konstrukte der jetzt verwendeten Corona-Impfstoffe enthalten keine für eine derartige Umwandlung erfoderlichen Enzyme. Ein Einschleusen in die DNA der Zellen ist nach allen Einschätzungen der Wissenschaft nicht möglich.



10. Können Corona-Impfungen Autoimmunerkrankungen verstärken?

Ein solcher Effekt wurde bisher nicht beobachtet. Patienten mit Autoimmunerkrankungen zeigten durch die Corona-Impfung keine Verschlechterung. Im Gegenteil: Viele Viruserkrankungen und auch das Coronavirus können selbst Autoimmunreaktionen auslösen, die sich gegen körpereigenes Gewebe richten. Schwere Infektionserkrankungen sind eine zentrale Todesursache von Patienten mit Autoimmunerkrankungen. Impfungen werden für sie daher grundsätzlich empfohlen.

11. Wie hoch muss die Impfwirkung sein, um die Pandemie durchbrechen zu können?

Um die Pandemie zu durchbrechen, sind bei über 90 ProzentWirkung und einer hypothetisch angenommenen Wirkdauer von ein bis zwei Jahren mindestens 80 Prozent der Bevölkerung erforderlich. Je mehr Menschen geimpft sind, umso geringer wird das Reservoir der Übertragung auf Nichtgeimpfte und Geimpfte (diese haben zwar über 94 Prozent, aber eben nicht einen 100-prozentigen Impfschutz). Deutliche positive Effekte sind aber bereits mit niedrigeren Durchimpfungsraten zu erwarten.



12. Wie viele Impfstoffe werden derzeit entwickelt und welche sind in absehbarer Zeit erhältlich?

Insgesamt wurden mehr als 300 Impfansätze weltweit registriert. Davon haben über 40 die Phase klinischer Erprobung erreicht. In großen kontrollierten Studien (das heißt mit vielen tausenden Teilnehmern und verblindeten Vergleichsarmen zur definitiven Bestimmung von Wirksamkeit und Nebenwirkungsprofil im Vergleich zu einem Placebo) werden aktuell 18 Impfstoffe getestet (Stand

Dezember 2020).

Aktuell sind weltweit zwei Impfstoffe bereits voll zugelassen, Biontech-Pfizer und Moderna, Stand 28. Dezember 2020, und ein Impfstoff ist im

letzten Teil des Zulassungsverfahrens (Univ. Oxford, Astra Zeneca). Darüber hinaus sind einzelne Impfstoffe in früher und limitierter Verwendung in einzelnen Ländern (drei Impfstoffe in China und einer in Russland) im Einsatz. Einer der chinesischen Impfstoffe ist mittlerweile in China zugelassen.

13. Die Impfstoffe werden nach Meinung mancher Medien und Social -Media-Gruppen sehr schnell zugelassen. Sind sie deshalb gefährlicher?

In der Tat waren die aktuell zugelassenen Impfstoffe sehr viel schneller in der Entwicklung als dies historisch für andere Impfstoffe beobachtet wurde. Die Zulassungsverfahren wurden dafür aber nicht verändert und die Sicherheitskriterien für die Zulassung sind die gleichen wie für Impfungen im historischen Vergleich.

Dazu kann festgehalten werden:

Forschung zu RNA Medikamenten wird bereits seit fast zwei Jahrzehnten betrieben, wobei sowohl Impfungen gegen Infektionskrankheiten, vor allem aber Impfungen und Therapien gegen Krebserkrankungen im Vordergrund stehen. Die Technologie als solche wird also bereits sehr lang in Zellkulturen, Geweben und in Tierversuchen getestet. Die III. Medizin am Uniklinikum Salzburg beteiligt sich beispielsweise an einer Impfstudie mittels RNA-Impfstoff an einer bestimmten

Tumorkrankheit.

Die beschleunigte Zulassung ist sowohl in den USA als auch in Europa ein häufiges Verfahren bei akut lebensbedrohlichen Erkrankungen, wie etwa Krebserkrankungen, um in dieser Situation Medikamente möglichst rasch Betroffenen zukommen zu lassen. Dafür existieren klare, überprüfbare Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Alle Studien bis zur Impfstoffentwicklung eines Impfstoffs (Phase 1, 2 und 3) haben eine über den Publikationszeitpunkt/Zulassungszeitpunkt hinausgehende meist ein bis zwei Jahre dauernde strenge Nachbeobachtungszeit.

Die Durchführung klinischer Studien im Allgemeinen erfolgt mit einer Genauigkeit, die weit oberhalb der Alltagsmedizin auch an Universitätskliniken reicher Staaten gelegen ist. Für die Anwendung der zugelassenen Impfstoffe müssen in den jeweiligen Staaten auch nach erfolgter Zulassung und außerhalb von Studien Beobachtungen zur Überwachung von Sicherheit und Wirksamkeit durchgeführt werden. Die Meldung unerwünschter Nebenwirkungen oder als solche vermutete Reaktionen an die Behörden ist auch in Österreich verpflichtend.



13. Gibt es andere Gründe für die Geschwindigkeit der Impfstoffentwicklung?

Die Aufklärung der Virusstruktur erfolgte durch in den vergangenen Jahren perfektionierte Techniken in extrem hoher Geschwindigkeit. Durch die Dringlichkeit des Problems ist es zu einer beispiellosen Konzentration der Forschungsaktivitäten gekommen, sodass ein Vielfaches der normalerweise für die Impfstoffentwicklung zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Ressourcen mobilisiert wurde. Die Identifizierung der wichtigen Zielstruktur für eine Impfung wurde durch die Erfahrungen aus den SARS-1- und MERS-Infektionen der vergangenen Jahrzehnte stark beschleunigt. So musste die Impfstoffentwicklung nicht bei Null beginnen.

Wie erwähnt profitiert die Impfstoffentwicklung von den massiven Investitionen der

Technologie und der Entwicklung von Immuntherapien im Bereich der Krebsforschung. Normalerweise werden Impfstoffe im finanziellen Risiko von pharmazeutischen Unternehmen entwickelt. Dadurch laufen

die dazu nötigen Forschungen und klinischen Studien in meist langsameren und

aufeinanderfolgenden Phasen mit entsprechend langen Entwicklungszeiten ab. Zusätzlich wird meist erst im Anschluss an eine klinische Zulassung eine Ausweitung der Produktion durchgeführt, um ein Produkt auf den Markt zu bringen. Durch garantierte Vorausbestellungen der Staaten konnten die Firmen rascher die notwendigen Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsbudgets aufstellen. Dadurch war es möglich, einerseits jeden Einzelschritt der Entwicklung zu beschleunigen und andererseits einige dieser Schritte unter

vertretbarem medizinischen Risiko parallel zu beginnen. Zusätzlich war es durch die große öffentliche Bedrohung wohl leichter, Menschen für die Studien

zu gewinnen.