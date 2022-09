Caritas Zell am See: "Viele Familien sind froh um gebrauchte, gut erhaltene Schulsachen"

Exakt 9895 Pinzgauer Kinder und Jugendliche drücken ab Montag wieder die Schulbank. Ein erheblicher Teil ist arm oder armutsgefährdet. Das weiß Silvia Kroisleitner vom Zeller Caritas-Zentrum.

"Ganze 17 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das ist im Pinzgau nicht anders. Viele können das kaum glauben. Das liegt daran, dass sich die Betroffenen zurückziehen - Armut ist mit viel Scham behaftet. Auch die Hemmschwelle, sich an die Caritas zu wenden, ist groß. Besonders der erste Schritt fällt schwer", sagt Silvia Kroisleitner und appelliert gleichzeitig daran, diesen Schritt trotzdem zu setzen.

Die Leiterin vom Caritas-Zentrum in Zell am See bestätigt, dass der Schulstart viele Familien zusätzlich belastet. "Energiekosten, Mieten und Lebensmittelpreise steigen massiv. Und eben auch die Kosten für Schulsachen, Schulkleidung und überhaupt der Alltagsbedarf für Kinder und Jugendliche. Ein Startpaket für den Schulanfang kostet im regulären Handel bis zu 300 Euro. Preisvergleiche zahlen sich natürlich aus, aber die finanziellen Sorgen sind ja nicht punktuell, sondern sehr komplex."



Einmalzahlungen des Bundes helfen, aber nur kurzfristig

Die Einmalzahlungen des Bundes - Schulstartgeld, erhöhte Familienbeihilfe, Teuerungsausgleich sowie Klimabonus - dienen laut Kroisleitner oft zum Stopfen von Löchern: "Es gilt zum Beispiel, Mietrückstände nachzuzahlen oder das Minus auf dem Konto ein wenig auszugleichen."

Die PN-Gesprächspartnerin erzählt von einer alleinerziehenden Mutter, die kurz vor dem Redaktionsbesuch bei ihr in der Beratung gewesen ist: "Sie hat sich gefreut, dass sie endlich mehr Stunden arbeiten kann, weil die Kinder nun etwas größer sind. Bei der obligatorischen Aufstellung und Durchsicht der Haushaltsrechnung hat sich jedoch gezeigt, dass ihr von den 300 Euro, die sie jetzt mehr verdient, nichts bleibt: Wegen der gestiegenen Fixkosten - ein großer Faktor dabei sind die Energiepreise - und wegen der Kosten für die Kinderbetreuung."



"Armut ist nun auch in der Mittelschicht angekommen"

Alleinerzieher/-innen zählen ebenso wie alleinstehende Pensionsbezieher/-innen, kinderreiche Familien, Menschen mit langwierigen gesundheitlichen Problemen und Schlechtverdiener/-innen sozusagen zu den häufigsten Klienten/-innen der Caritas. Allerdings sei Armut mittlerweile auch in der Mittelschicht angekommen, sagt Silvia Kroisleitner. "Das sind meist Familien, die vor der Pandemie und vor der Teuerungswelle ganz gut über die Runden gekommen sind, aber es jetzt einfach nicht mehr schaffen. Die Beratungen zeigen, dass das Thema eine neue Dimension erreicht hat. Sehr belastend sind auch Zukunftsängste. Viele wissen nicht, wie es weitergehen soll und ob oder wann für sie alles wieder besser wird."



Gefragt sind auch Mappen, Hefte oder Stifte aller Art

Zurück zum Thema Schule: Silvia Kroisleitner und vor allem betroffene Familien freuen sich, wenn Schulartikel aller Art - Schultaschen, Federpennale, Mappen, Hefte, Füllfedern oder verschiedenste Stifte - im Caritas-Zentrum Zell am See abgegeben werden - bitte zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Platz zum Zwischenlagern ist vorhanden; im Keller der Caritas-Räumlichkeit in der Seehofgasse 2 befindet sich ein Sachspendenlager.

Grundsätzlich können auch saubere und gute erhaltene Bekleidung und Schuhe für Kinder (und Erwachsene) übergeben werden. "Diesbezüglich bitte ich aber um vorherige Absprache mit mir - auch wegen unseres Platzes, der durchaus seine Grenzen hat."



Der Großteil der Hilfe wird durch Spenden finanziert

Bei ihren Beratungen achtet Silvia Kroisleitner darauf, sich ein umfassendes Bild von der Lage zu machen. Gemeinsam wird die jeweilige Haushaltssituation angeschaut. Eine wichtige Frage ist, ob alle sozialen Unterstützungsansprüche geltend gemacht wurden, falls nicht, wird dabei - falls nötig - Hilfe angeboten. Die Unterstützungsleistungen der Caritas (Geld, Gutscheine, Sachspenden) sind großteils spendenfinanziert.

Kontakt:

Leiterin Silvia Kroisleitner,

Caritas-Zentrum Zell am See,

Seehofgasse 2,

5700 Zell am See

Tel. 06542 / 72 933-10

Öffnungszeiten:

Montag und Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Dienstag von 14 bis 16 Uhr.

Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr.

Ansonsten nach Vereinbarung.

Spendenkonto Caritas Salzburg:

IBAN AT11 3500 0000 0004 1533





Fördertipps für Schulkinder

Schulveranstaltungen:

Pro Kind und Kalenderjahr gibt es maximal 220 Euro für Sportwochen, Schullandwochen, Projekttage usw. Anspruchsberechtigt sind Erziehungsberechtigte von Schülern/-innen aller Schulformen. Fördergeber ist das Land Salzburg.



Durch den Bund gibt es eine Förderung (max. 180 Euro) für mindestens fünftägige Schulveranstaltungen (inklusive Schüleraustausch) von jungen Leuten, die eine AHS, eine berufsbildende mittlere oder höhere Schule besuchen. Voraussetzung: soziale Bedürftigkeit.

Schulbeihilfe ab 10. Klasse:

bei sozialer Bedürftigkeit.

Schulstartbeihilfe:

Bezieher/-innen der Sozialunterstützung können für schulpflichtige Kinder bei der Bezirkshauptmannschaft (Sozialamt) einen Antrag auf einen einmaligen Pauschalbetrag stellen.

Nachmittagsbetreuung:

Ein Antrag auf Ermäßigung kann gestellt werden.

Heim-/Fahrtkostenbeihilfe:

Für Schüler/-innen in einem Heim oder Internat; ab der 9. Schulstufe. Voraussetzung: Bedürftigkeit.

Schulstarthilfe der Caritas:

Für sozial benachteiligte Pflichtschulkinder.

Für Familien, die keine Schulstartbeihilfe über die bedarfsorientierte Sozialunterstützung des Sozialamtes haben.

(Quelle: Forum Familie Pinzgau. Nähere Infos (Antragstellung) und weitere Fördermöglichkeiten (z. B. Lernhilfe) finden sich in der Online-Broschüre "Geld für die Familienkassa - Beihilfen und Förderungen" im Kapitel "Fördertipps für Schulkinder" ab Seite 43:

www.salzburg.gv.at/gesellschaft_/Documents/familienkasse.pdf