Corona-Hotline: Antworten auf die zehn häufigsten Fragen

Rund 500 Anrufe pro Tag gehen bei der Salzburger Corona-Hotline ein. Die häufigsten Fragen werden zur Gesundheit, zum Alltags- und Berufsleben gestellt.

Das Land Salzburg hat ein Callcenter eingerichtet, an das sich alle Salzburgerinnen und Salzburger wenden können, wenn sie Fragen zum Coronavirus haben. Die Hotline 0662-8042-4450 wird auch sark in Anspruch genommen. Rund 500 Anrufe gehen hier pro Tag ein, insgesamt sind es bisher mehr als 4.000. Hier finden Sie die zehn häufigsten Fragen − und die Antworten, die darauf gegeben werden.

Ich habe Symptome wie Fieber, trockener Husten. Wie erfahre ich, ob ich an Corona erkrankt bin?

Wenn Symptome (das sind vor allem Fieber und trockener Husten sowie Kurzatmigkeit) auftreten und ein begründeter Verdacht für eine Infektion (insbesondere nach dem Kontakt mit Erkrankten oder eine kürzlich getätigte Reise in ein Risikogebiet) vorliegt, dann sollte der konkrete Fall unbedingt zuerst telefonisch abgeklärt werden. Dazu muss man telefonisch Kontakt mit der Hausärztin bzw. dem Hausarzt oder der Gesundheitsnummer 1450 aufnehmen. Nur diese entscheiden dann, ob ein Abstrich genommen wird.

Ich habe einen Corona-Test gemacht. Wann und von wem erfahre ich, ob ich positiv oder negativ bin?

Wenn der Test positiv (Erreger wurde nachgewiesen) ist, erfolgt eine Kontaktaufnahme durch die Bezirkshauptmannschaft bzw. das Magistrat. Bei einem negativen Test (kein Erregernachweis) erfolgt eine aktive telefonische Verständigung durch die Landessanitätsdirektion. In der jetzigen Situation kann es zu Wartezeiten kommen, es kann derzeit unter Umständen ein paar Tage dauern, hier wird um Geduld gebeten. Während man auf sein Testergebnis wartet, muss man sich so zu verhalten, als ob man infiziert wäre. Das heißt: soziale Kontakte vermeiden, Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Ellenbeuge, häufiges Händewaschen mit Seife und einen Abstand vom zwei Metern zu anderen Personen einhalten.

Darf ich eine Skitour machen oder mountainbiken?

Von risikoreichen Sportarten ist derzeit absolut abzuraten. Sollte Ihnen etwas zustoßen, gehen Sie für Ihre eigene Gesundheit, aber auch die Einsatzkräfte ein unnötiges Risiko ein.

Ich wurde aus einem Gebiet, das unter Quarantäne steht, nach Hause geschickt. Wie soll ich mich verhalten?

Grundsätzlich muss man sich freiwillig zwei Wochen in Quarantäne begeben.

Bin ich als Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber eine Infektion mit dem Coronavirus bekannt zu geben?

Ja. Der Arbeitnehmer muss seine Infektion dem Arbeitgeber jedenfalls sofort mitteilen. Ebenso muss er bekannt geben, ob er unter Quarantäne gestellt wurde.

Darf ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren?

Ja, die Nutzung von Öffis ist erlaubt, sofern sie einem der folgenden Zwecke dient: Um unbedingt nötige berufliche Tätigkeiten auszuüben, um Verwandte zu versorgen oder Menschen zu helfen, um in einen Supermarkt oder eine Apotheke zu gehen. Dabei muss auch hier jeweils mindestens ein Meter Abstand zu anderen Personen eingehalten werden.

Darf ich spazieren gehen?

Ja, mit dem Hund Gassigehen und Spaziergänge − allein oder mit Personen, mit denen man zusammen wohnt − sind erlaubt.

Kann ich über die Grenze zur Arbeit pendeln?

Ja, wenn es sich um einen systemerhaltenden, einen so genannten Schlüsselberuf handelt und man eine Bestätigung des Arbeitgebers mitführt. Zum Beispiel: Pflegekräfte aus dem Pinzgau, die über das Kleine Deutsche Eck nach Salzburg pendeln.

Darf ich, wenn ich in einem ein Quarantänegebiet wohnhaft bin, dieses verlassen?

Nein, grundsätzlich dürfen Quarantänegebiete von niemanden mehr betreten oder verlassen werden. Ausnahmen sind, wenn es um die Deckung der Grundversorgung geht, um die Daseinsvorsorge, sofern dies im Quarantänegebiet nicht gegeben ist. Um außerhalb einen Quarantänegebietes arbeiten gehen zu dürfen, muss ein gültiger Lichtbildausweis und Dienstgeberbestätigung mitgeführt werden.

Wie kann ich mich am besten informieren und erhalte gesicherte Informationen?

Über die Website des Landes: https://www.salzburg.gv.at/themen/gesundheit/corona-virus.

Und natürlich auch bei Qualitätsmedien wie den Salzburger Nachrichten.

Quelle: SN