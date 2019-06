Das Spektakel beginnt: Riesenstinker erblüht

Das Warten hat ein Ende: Die Titanenwurz legt lost. Das Hochblatt öffnet sich langsam. Zwischen 19 Uhr und Mitternacht wird die Pflanze intensiven Aasgeruch verströmen. Die Nawi hat bis Mitternacht geöffnet.

Seit Tagen warten die Botaniker an der Naturwissenschaftlichen Fakultät (Nawi) der Universität Salzburg auf diesen Moment. Die Titanenwurz, die größte Blume der Welt, strebt langsam aber sicher der Blüte entgegen. Soeben hat das Hochblatt begonnen, sich zu öffnen. Noch umschließt es die riesige Knospe fast zur Gänze, doch in einigen Stunden - so gegen 18 Uhr - sollte es aufgegangen sein. Das Blatt wird den Kolben dann an der Basis wie ein tiefroter, umgedrehter Petticoat umrahmen.

Zwischen 19 und 24 Uhr wird sich der mehr als zwei Meter lange Kolben auf mehr als 30 Grad erhitzen und einen bestialischen Gestank nach Aas verströmen.

Wer das Spektakel miterleben möchte, ist jederzeit willkommen. Die Nawi wird bis Mitternacht offen sein. Am MIttwoch sperrt sie um acht Uhr für die Besucher auf. Zu bestaunen ist die Titanenwurz im Fassadengewächshaus der Nawi in der Hellbrunnerstraße 34. Zu finden ist das Gewächshaus im Foyer neben der Mensa. Es wird empfohlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, weil in der Tiefgarage nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung steht.

Heute Abend stinkt die Pflanze am stärksten

Der Blütenstand der Titanenwurz macht während der Blütezeit zwei Phasen durch: zuerst eine weibliche, dann eine männliche. Nach dem Öffnen des Blütenstandes sind die weiblichen Blüten reif. Sie sitzen an der Basis des Kolbens. Während dieser Zeit gibt der obere Teil des Kolbens übelriechende Düfte ab. Verstärkt wird die Abgabe der Düfte durch ein starkes Aufheizen des Kolbens. Am nächsten Tag geben die männlichen Blüten, die oberhalb der weiblichen sitzen, ihren Pollen ab. Zu dieser Zeit heizen die männlichen Blüten, es werden dabei aber kaum Düfte abgegeben.

Der Gestank soll aasfressenden Tieren einen Kadaver vortäuschen. Vor allem Käfer scheinen auf diesen Trick der Pflanze hereinzufallen. Mit der Bestäubung sichern die Insekten der Pflanze in der freien Natur den Fortbestand.

Das Spektakel lässt sich auch online verfolgen.

