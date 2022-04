"Der Glaube an die Auferstehung gibt Kraft und Hoffnung"

Auch die Pinzgauer Pfarren bieten während der Karwoche und zum Osterfest ein vielfältiges und buntes Angebot.

"Ein Auferstehungsgottesdienst am Ostersonntag ist immer wieder etwas ganz Besonderes", sagt Florian Huber, "er schenkt Stärke und Hoffnung und ist mit einer Taufe oder der Tauferneuerung für alle Besucher verbunden."

Der Mitarbeiter der Erzdiözese Salzburg, der in Mittersill daheim ist, zitiert den Zeller Pfarrer Christian Schreilechner: "Er hat bei seinem Auferstehungsgottesdients im Vorjahr gesagt: ,Mit jedem neuen Tag beginnt ein Stück neuer Hoffnung.'" So wie auch im vorigen Jahr zelebriert Christian Schreilechner einen Auferstehungsgottesdienst direkt am See; beim Park in Thumersbach. Und bietet damit - umgeben von der Schönheit der Natur und im Licht des beginnenden Tages - einen ganz speziellen Höhepunkt.

SN/sw/erzdiözese salzburg Am Karfreitag steht in Embach wieder ein Familienkreuzweg auf dem Programm. Das Leiden Jesu wird kindgerecht aufbereitet.

Florian Huber: "Weil die Menschen sich gerne emotional berühren lassen, suchen viele Gläubige ganz bewusst nach solchen Angeboten." Etliche Pfarren im Pinzgau sind auf diese Entwicklung eingegangen. Wer diese oder auch die klassischen Angebote sucht, wird auf den Websites der Pfarren und in den Gottesdienstordnungen, die in den Kirchen aufliegen, fündig.

” Bild: SN/sw/privat Florian Huber: „Die Menschen suchen die emotionale Berührung“

Florian Huber weiß noch nicht genau, wo er heuer Ostern - das höchste Fest der Katholiken - feiern wird. "Auch wenn das Angebot im Pinzgau vielfältig ist, kann es sein, dass ich diesmal nach Salzburg fahre. Dort, vor der Kirche von Maria Plain, erwartet die Menschen eine ökumenische Feier der Osternacht. Beim künstlerischen Rahmenprogramm ist auch eine Freundin von mir aktiv - die Poetry-Slammerin Helene Ziegler aus Stuhlfelden. Dieses Fest geht am Karsamstag um 20 Uhr los."

"Gefeiert wird die Auferstehung von Jesus. Seine Überwindung des Todes hat allen Christinnen und Christen die Tür zum ewigen Leben geöffnet", formuliert es die Erzdiözese Salzburg in einer Presseaussendung. Und verweist auch auf die Homepage www.eds.at/ostern, wo sich Hintergrundwissen und Anregungen - zum Beispiel Basteltipps für Kinder oder TV-, Radio- und Streaminggottesdienste - finden lassen.

SN/sw/erzdiözese salzburg Impression aus der Pfarre Saalfelden: Am Gründonnerstag lassen die Ministranten den Brauch des „Ratschens“ hochleben.

VOM KARFREITAG BIS ZUM OSTERFEST

Zusätzlich zur Karfreitagsliturgie, den stillen Anbetungen und Festgottesdiensten zu Ostern in allen Pfarren gibt es in etlichen Orten besondere Angebote. Eine kleine Auswahl:

Karfreitag, 15. April

Familienkreuzweg in Embach, Start um 14.30 Uhr, Pfarrkirche.

Jugendkreuzweg in Niedernsill,

15 Uhr, Pfarrkirche.



Karsamstag, 16. April

Kindergottesdienst in Kaprun,

15 Uhr, Pfarrkirche.



Ostersonntag,

Auferstehungsgottesdienst am See, 6 Uhr, Park Thumersbach.

Sonstige Infos:

Siehe Gottesdienstordnungen