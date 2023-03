Der Pinzgau-Belgier Olivier Van den Beek motiviert als Küchencoach, was das Zeug hält

Olivier Van den Beek optimiert Abläufe in vielen Betrieben und will junge Leute begeistern. Lange Zeit war er selbst Küchenchef. Er weiß, wo häufig der Schuh drückt.

Vorige Woche war Olivier Van den Beek bei Transgourmet in Maishofen zu Gast (rechts vorne Verkaufsleiter Marco Becker). Schüler/-innen der PTS Zell am See (im Bild) und Saalfelden kamen zur Betriebsbesichtigung.

Er könne nicht zaubern, sagt der gebürtige Belgier. "Aber ich sehe sehr schnell, was in einer Küche besser laufen kann."

Olivier Van den Beek lebt seit 16 Jahren im Pinzgau, zuerst in Zell am See, jetzt in Saalfelden. Fast 25 Jahre lang war er in verschiedenen Betrieben als Küchenchef tätig, die Corona-Zeit veranlasste ihn dann zu einer Umorientierung innerhalb der Branche. Er machte sich mit seinem Unternehmen "K3CS" als Küchencoach selbstständig. "Ich will meine Erfahrungen nutzen, um anderen ...