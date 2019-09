Der "Wettergott" meinte es gut mit den 6000 Businessläufern

Der Salzburger Businesslauf ist im Gang: Der erste Startschuss fiel kurz nach 18 Uhr. Fast alle der rund 6000 Läufer sind oder waren bereits auf der Strecke - und das bei bestem Laufwetter. Kurz vor 19 Uhr erreichten die Schnellsten bereits das Ziel.

Die Sonne lachte über Salzburg, als am Donnerstag um 18.05 Uhr der erste von zehn Startschüssen zum 13. Salzburger Businesslauf auf dem Salzburger Residenzplatz fiel. Knapp 6000 Teilnehmer waren am Start - erneut ein Rekord. Neu war heuer eine Teamwertung für "Nordic Walking". Zu dem Bewerb hatten sich gleich 300 Teams angemeldet.

Alle genossen die einzigartige Strecke, die wieder vom Residenzplatz durch die Altstadt und die Mönchsberggarage über den Müllner Steg zum Mirabellplatz und über den Mozartsteg retour führte. Die Stimmung war heuer besonders gut - dem Wetter sei Dank. In der Vergangenheit hatte der "Wettergott" meist nasskaltes Wetter geschickt.

Nachhaltigkeit wird groß geschrieben: Die Veranstalter nutzten die Infrastruktur für den Rupertikirtag am Kapitelplatz. Die Verpflegung der Teilnehmer übernahm Rupertikirtag-Festwirtin Bettina Mayr. Auch die Gastronomiebetriebe in der Altstadt freuten sich über 1500 hungrige und durstige Gäste.

Die Siegerehrung findet im Festzelt auf dem Kapitelplatz statt. Damit niemand die Zeremonie versäumen muss, wird diese via Livestream in die Gasthäuser übertragen. Hin und zurück mit dem Obus: Jeder Läuferin und jeder Läufer kann gratis zur Veranstaltung an- und abreisen.

Info: Den großen Nachbericht finden Sie morgen, Samstag, in den SN.

