Die gute Qualität macht es aus

Gerd Held hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. In seinem Geschäft bietet er regionalen Kaffee an und zeigt in seinen Workshops, worauf beim Zubereiten dieses Heißgetränks zu achten ist.

Ein wenig versteckt befindet sich das Geschäft von Gerd Held in der Passage der Shopping Arena Süd in der Alpenstraße. Es trägt den Namen "G.schmacksache". Auf gerade Mal 19 m2 bietet der Salzburger seit diesem Frühjahr zahlreiche Produkte rund um den Kaffee an. Die Kundinnen und Kunden können den Kaffee verkosten, bevor sie ihn kaufen. "Ich bin seit 30 Jahren in der gehobeneren Gastronomie im Inland sowie im Ausland beschäftigt und habe mir so meine Sporen verdient", sagt ...