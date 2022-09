Die letzten Handgriffe für das Erntedankfest in Bad Hofgastein

Alle vier Jahre findet in Bad Hofgastein das Erntedankfest statt, welches von der Landjugend Gastein gemeinsam mit der örtlichen Bauernschaft veranstaltet wird. Mehrere Tage dauern die Vorbereitungen. Traktoren werden geschmückt und Tiere gestriegelt.

Im Rahmen des Erntedankgottesdienstes werden mitgebrachte Gaben und die große Erntekrone geweiht. Danach folgt ein großer festlicher Umzug durch das Ortszentrum mit vielen prächtig geschmückten Pferden und Wägen. Der Festzug beginnt mit Schafen, Kühen und Ziegen, die den Almabtrieb symbolisieren. Danach kommen Schnalzer, Ortsmusik und viele Bauern in Tracht und Vertreter ortsansässiger Vereine.

Mit viel Musik geht es vorbei an vielen Schaulustigen, die das Treiben vom Straßenrand aus bewundern. Und es gibt wirklich allerhand zu sehen. Die Bauersleute stellen auf den Wägen altes, traditionelles Handwerk dar. Die Frauen präsentieren ihre Handarbeit und beim Schnapsbrenner werden edle Tropfen verkostet. Überall wird gefeiert, musiziert und getanzt bis in die späten Abendstunden.

SN-Info:

Infos zur Veranstaltung am 25. September 2022

8.30 Uhr Festmesse in der Pfarrkirche Bad Hofgastein

13.00 Uhr Eintreffen der Festwägen am Kirchplatz von Bad Hofgastein

17.00 Uhr Gemütlicher Festausklang bei Musik und Tanz in der Postbusgarage Bad Hofgastein mit den Gasteiner Hodalump'n