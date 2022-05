Die Lungauer Speis ist schon gut gefüllt

Knapp 30 regionale Erzeuger sind bereits Mitglied der Lungauer Landwirtschaftsgenossenschaft.

Herrlich nach frisch gebackenem Brot, Speck und vielem mehr duftete es am Freitag zum ersten Mal offiziell in der Lungauer Speis. Am Standort der landwirtschaftlichen Fachschule ist ab sofort jeden Freitag von 10.30 bis 16 Uhr ein regionaler Hofladen in Betrieb. Besonderheit: Alle Erzeugnisse stammen ausschließlich aus dem Lungau. Gewerberechtlicher Geschäftsführer ist Markus Kocher: "Aktuell sind es knapp 100 unterschiedliche Erzeugnisse. Sie reichen von Brot, Honig, Essig, Öl, Saft und Marmelade über Fleisch, Kartoffeln, Butter, Topfen, Sauerkraut bis hin zum ...