Die Rückkehr der Adventmärkte - ein Blick auf das Geschehen im Pinzgau

2020 fiel coronabedingt alles ins Wasser, im Vorjahr bremsten strikte Vorschriften und ein neuerlicher Lockdown sämtliche Bemühungen. Heuer gibt's quer durch den Pinzgau wieder ein volles Programm.

Die Pinzgauer Nachrichten werfen einen Blick auf das Geschehen bei den Adventmärkten in den drei einwohnerstärksten Gemeinden des Bezirks.

Mittersill

Bis zuletzt wurde im Vorjahr um einen Betrieb beim Nationalpark-Adventmarkt gekämpft - unwirtlichen Coronamaßnahmen wie Maskenpflicht und 2G-Kontrollen an den Eingängen zum Trotz. Und tatsächlich: Vor dem bundesweiten Lockdown (22. November bis 11. Dezember) war an drei Tagen geöffnet, kurz vor Weihnachten an fünf weiteren.

Zwar waren viele Beteiligte sehr froh darüber, dass überhaupt ...