Diese drei Krimis muss man diesen Sommer gelesen haben

Ein gutes, spannendes Buch ist besonders im Sommer für viele ein Muss. Die SN haben mit einer erfahrenen Buchhändlerin über Krimis gesprochen. Das sind ihre Empfehlungen für diese Jahreszeit. Für ungelesene Bücher muss man sich aber nicht schämen.

Das Meeresrauschen hören, die Sonne auf der Haut spüren und von einem Buch gefesselt werden. Für die Buchhändlerin Claudia Held ist die Genrewahl klar: Krimis und Thriller. Wenn man nicht in den Urlaub fahren kann, erst recht: "Krimis entführen einen in andere Länder", sagt sie. Held weiß, wovon sie spricht. Seit mehr als dreißig Jahren arbeitet sie als Buchhändlerin. Vor einem Jahr hat sie ihre eigene Buchhandlung "Krimi Helden", in der es hauptsächlich Krimis und Thriller gibt, in Salzburg eröffnet.

Helds große Leidenschaft sind Krimis. Mit 14 Jahren hat sie zum ersten Mal "16 Uhr 50 ab Paddington" gelesen. Held sagt: "Agatha Christie ist nostalgisch und nicht aus der Zeit gekommen. Sie verliert nicht an Aktualität und bringt das Zwischenmenschliche perfekt auf den Punkt." Mit den SN-Leserinnen und -Lesern teilt sie ihre Buchempfehlungen für die Sommerferien. "Ich habe keine Krimis aus Frankreich oder Italien ausgewählt. Die kennen die meisten sowieso", sagt Held.

Ein Kuschelkrimi für Einsteiger

Krimi-Erstlesenden empfiehlt sie, mit einem Klassiker wie "Sherlock Holmes" zu starten. "Der hat nie an Spannung verloren", sagt Held. Ansonsten würden sich Kuschelkrimis (cozy crime) sehr gut eignen. Bei diesen Krimis sei das Drumherum - Umfeld und Setting - genauso wichtig wie der Mord. "Aber ein Mord muss sein, sonst wäre es kein Krimi", sagt sie. Diese Bücher seien gerade sehr beliebt. Helds persönlicher Favorit: der Regionalkrimi "Salzburger Dirndlstich" von Katharina Eigner. Es ist der Folgeteil von "Salzburger Rippenstich", steht aber für sich allein. Für Held speziell an dem Buch: Die Ermittlerin ist keine Polizistin, sondern eine Arzthelferin. Die Buchhändlerin beschreibt die Ermittlerin so: "Sie ist wie Miss Marple, aber in modern." Toll sei auch, dass man als Salzburger die Handlungsorte kenne. Die Ermittlungen finden in Großgmain statt und die Modeschule Hallein spielt auch eine Rolle. Und: "Katharina Eigner erzählt die Geschichte mit viel Humor", sagt die Buchhändlerin.



Weniger kuschlig: Ein perfider Mörder in London

Als Pendant zum regionalen Kuschelkrimi stellt Held den Thriller "Der Sommermörder" vom englischen Autorenpaar Nicci French vor. Als England-Fan sagt sie: "London ist London und die zwei können's." Die Geschichte spielt in einem Jahrhundertsommer in London. Ein perfider Mörder sucht sich hilflose Opfer aus. Die Polizei ist überfordert. "Nix mit kuschlig - einfach superspannend. Man wird sich überlegen, ob man das Fenster beim Schlafen offen lässt", sagt die Krimiliebhaberin. Sie werde das Buch dieses Jahr erneut lesen.

Für Actionfans: Dieser Krimi hat einen Akte-X-Touch

Dieses Buch sei für Kinder der Achtzigerjahre geeignet: "Red Bird: Ava Canary" von Roland Hebesberger aus dem Lungau. Es handelt sich um "einen actionreichen Agententhriller mit einem Touch Akte X", sagt Held. Als Kind der Achtzigerjahre habe ihr das besonders gefallen. Es geht um eine junge Agentin namens Ava Canary. Sie will in die Fußstapfen ihres Onkels und erfolgreichen CIA-Agenten treten. Bei ihrer ersten Außenmission treten unerwartete Schwierigkeiten auf. Canary muss alles riskieren, um ihr Leben und das der Menschheit zu retten. Das Buch ist Teil einer Reihe, könne laut Held aber allein gelesen werden. Der Autor Roland Hebesberger publiziert seine Bücher im Selbstverlag und war bereits zwei Mal in der Buchhandlung "Krimi Helden" für eine Lesung zu Gast.



Was macht einen guten Krimi aus?

"Ein guter Krimi fesselt mich von der ersten Seite an", sagt Held. "Es muss nicht auf der ersten Seite ein Mord passieren, aber es soll mich packen." Jedem Buch gebe sie die ersten 100 Seiten: "Überzeugt es mich nicht, lese ich noch den Schluss. Wer der Mörder ist, möchte ich schon wissen", sagt sie. Es gebe noch viele Bücher, die sie lesen wolle, und darum breche sie manche Bücher frühzeitig ab. Manchmal müsse man ein Buch auch nach 50 Seiten weglegen, denn man sei nicht immer in der richtigen Stimmung. Deshalb hätten viele Leseratten auch immer mehrere ungelesene Bücher zu Hause. "Ich kenne niemanden, der gerne liest, der nicht fünf, sechs oder mehr ungelesene Bücher zu Hause hat", sagt Held. Unter Buchliebhaberinnen und -liebhabern gibt es sogar einen Begriff dafür: den SuB, was die Abkürzung für "Stapel ungelesener Bücher" ist.