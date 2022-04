Diskussionsrunde: Nutzungskonflikte in der der Natur

Die Problemfelder sind mannigfaltig, die Diskussionen emotionsgeladen. Doch wie lauten die Lösungswege hin zum Respektieren von Grenzen? Beim Naglbauern in Piesendorf wurde darüber gesprochen.

"Solche Konflikte hat es immer schon gegeben, sie sind aber in letzter Zeit mehr geworden. Woran liegt das?", stellte Petra Fürstauer-Reiter eine Frage in den Raum. "Sind es steigende Tourismuszahlen? Ist es, weil die Leute das Thema Eigenverantwortung nicht mehr so genau nehmen? Oder ist es ein mangelnder Respekt vor dem Grundeigentum? Und natürlich: Die Coronapandemie hat sicher auch dazu beigetragen. Wir alle, Einheimische wie Gäste, sehnen uns nach Natur, wollen hinaus, uns bewegen. Das bringt mit sich, dass Ausflugsziele ...