Am Montag startet der Betrieb im neuen Kurhaus in Salzburg. Nur eines ist in dem modernen Neubau uralt: das Heilmoor aus Leopoldskron.

Ein bis zwei Mal pro Woche steigen die Moorbauern aus Leopoldskron-Moos auf den Traktor und tuckern samt voll beladenem Anhänger vor das Paracelsus Kurhaus an der Auerspergstraße. "Wir bauen das Heilmoor jedes Mal kurz vorher frisch ab", sagt Franz Wolf, ...