Edelweißkränzchen macht doppelt Spaß

Die 124. Auflage des legendären "Kranzls" lockte am Freitagabend mit Neuerungen wie einem Begrüßungsschnapserl oder einer Elite-Abordnung bayerischer Schuhplattler. Zwei Salzburger DJs lockten junges Publikum an.

Einen Abend in Tracht genossen am Freitag rund 2500 Gäste im Salzburger Kongresshaus - das Edelweißkränzchen erwies sich wieder als Fixpunkt der Ballsaison. Die Straßwalchener Bürgermeisterin Tanja Kreer kam gleich in doppelter Begleitung, neben Ehemann Thomas (oberes Bild links) war ...