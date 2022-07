Ein Blick voraus im Tauernklinikum

Im Krankenhaus wappnet man sich für den Corona-Herbst, der wohl zur Herausforderung wird. Aber: Grund, sich zu freuen, gibt es auch.

Es ist ein wenig ruhiger geworden um das Tauernklinikum. Das Corona-Thema ist ebenso in den Hintergrund gerückt wie der kritische Bericht des Landesrechnungshofes. Wir sprachen mit Geschäftsführer Franz Öller über Aktuelles und Zukünftiges.

Thema Corona Beim PN-Besuch am 21. Juli befanden sich elf an Covid-19 erkrankte Patienten im Spital. "Die Pandemie rückt jetzt wieder in den Vordergrund", sagt Öller. "vor allem auch in Bezug auf unser Team." 27 Mitarbeiter/-innen befanden sich in Quarantäne; Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal ...