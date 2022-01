Ein starkes Lebenszeichen der Lungauer Volkskultur

Am Sonntag wurde der 56. Jahrtag der Lungauer Volkskultur in Mariapfarr samt Neuwahl abgehalten.

Besondere Umstände fordern besondere Lösungen. Diese hatte die Lungauer Volkskultur für den 56. Jahrtag, der in der Basilika Mariapfarr abgehalten wurde - wenn auch aufgrund vieler Erkrankungen in dezimierter Form. Eingeleitet wurde der Jahrtag durch einen festlichen Gottesdienst mit Basilikus Bernhard Rohrmoser, dem "Heimatkunde" wie es damals in der Schule geheißen hat, schon als Kind sehr viel bedeutete.

Obmann Wolfgang Eßl freute sich sehr über die Anwesenheit vieler Volkskulturfreunde und begrüßte sie sehr herzlich. Über 3000 Mitglieder wirken ...