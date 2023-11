Ein Verein, der Kindern ein Lachen schenkt

Tiere fördern die Entwicklung der Kinder

Dass sich die Therapie mit den Tieren bezahlt macht, erkennt die Bezirkshauptstädterin jeden Tag aufs Neue. Dabei habe jeder ihrer vierbeinigen Therapie-Helfer - von der Kuh und dem Esel über Schweine bis zur Ziege und dem Hasen - völlig eigene Effekte: "Kühe haben beispielsweise ein sehr mütterliches Wesen, was dem Nachwuchs ein Gefühl von Liebe, Vertrauen und Geborgenheit vermittelt. Gerade wenn im Elternhaus schwierige emotionale Situationen herrschen, können diese Tiere den Kindern helfen, sich auf Bindungen einzulassen und aus ihrer Schale hervorzukommen", schildert Rohrmoser.

Esel seien dabei ein wahrer Allrounder, Ziegen lassen sich laut Rohrmoser nicht so leicht führen, sind eher unruhig und können damit Geduld vermitteln. "Es ist im Vorhinein manchmal sehr überraschend, zu welchem Tier sich die Kinder am ehesten hingezogen fühlen. Manche zieht es schon von Beginn an zu den Schweinen, manche zu den Hasen und andere sind kaum von den Eseln zu trennen."

Tiere seien dabei ein effektiver Spiegel für das Verhalten der Kinder. "Die Vierbeiner zeigen sofort, ob sie etwas gut oder unangenehm finden. Dadurch lernen die Kinder auch, wie es jemandem geht, wenn man Aufträge nicht erfüllt oder jemanden falsch behandelt."

In der Zusammenarbeit mit ihren tierischen Begleitern würde sich die Effektivität der Einheiten der Pädagogin steigern. Die Tiere unterstützen Rohrmoser bei der Arbeit mit dem Nachwuchs. Am Reiterhof kümmert sich Rohrmoser in ihren tiergestützten Einheiten um eine große Bandbreite von Kindern.

Falls Sie den Verein finanziell unterstützen möchten, können Sie hier spenden: IBAN: AT51 3506 9000 1822 0111.