Ein Vorbild für Frauen im Berufsleben

Nikola Reiter zog es von ihren Ursprüngen in Goldegg ins Südburgenland. Dort schrieb die dreifache Mutter mit ihrem Hotel-Betrieb eine wahre Erfolgsgeschichte. Die gebürtige Pongauerin weiß, worauf es ankommt und rät Frauen zu mehr Selbstbewusstsein am Arbeitsmarkt.

Seit über 20 Jahren führt die gebürtige Goldeggerin Nikola Reiter gemeinsam mit ihrem Mann Karl ein 5-Sterne-Hotel im Südburgenland. Damit trägt die Mutter von drei Söhnen auch die Verantwortung für mehr als 370 Mitarbeiter und beweist tagtäglich, dass Frauen in Führungspositionen mindestens genauso erfolgreich sein können wie ihre männlichen Kollegen. "Eine große Stärke von uns Frauen ist definitiv die Kommunikation", hebt Reiter im PN-Gespräch hervor. "Frauen beweisen hier mehr Fingerspitzengefühl und gehen die Führungsrolle etwas kollegialer an. Männer tendieren hier zu einem hierarchischeren Stil."

Kreative Lösungen sind ihre Stärke

Gerade im Hinblick auf ihre eigenen Stärken beweist die Touristikerin Bescheidenheit: "Ich bin sicher in keinem Arbeitsbereich im Hotel die Beste - Gott sei Dank. Als Führungsperson gehört es beispielsweise auch nicht zu meinen Aufgaben, den Köchen zu erklären, wie sie arbeiten sollten. Vielmehr konzentriere ich mich darauf, wenn es wo hakt, kreative Lösungen zu finden und somit den Mitarbeitern einen reibungslosen Alltag zu ermöglichen. Dafür braucht man aber sicherlich auch ein ausgezeichnetes Team um sich."

Junge Frauen erfahren besondere Hürden

Dass man als Frau im Chefsessel aber auch auf einige Hürden stößt, erlebte die Wahl-Burgenländerin selbst: "Ich nahm mit 28 Jahren die Führungsposition im Hotel ein. Für alteingesessene Mitarbeiter war damals vieles neu. Wir implementierten mit unserem Konzept, das vor allem an Familien und Erwachsene gerichtet ist, einen neuen Weg im Betrieb, der zuvor größtenteils für Geschäftstreibende ausgelegt war. Es war also nicht nur eine neue und junge Führungskraft da, sondern zusätzlich eine Frau, was sicherlich zusätzlich die ein oder andere Hürde aufgeworfen hat", erinnert sich die erfolgreiche Touristikerin.

Reiter rät Frauen zu mehr Selbstbewusstsein am Arbeitsmarkt

Dennoch rät die sympathische Pongauerin Frauen am Arbeitsmarkt zu mehr Selbstbewusstsein. "Studien zeigen bereits, wenn in einer Stellenausschreibung zehn Punkte verlangt werden und eine mögliche Bewerberin nur acht erfüllt, nimmt sie das Angebot nur selten war. Männer trauen sich oftmals mehr zu und bewerben sich dennoch. Jede Frau kann alles lernen und steht am Arbeitsmarkt einem Mann in nichts nach - deshalb empfiehlt es sich, fraulichen Perfektionismus und Selbstzweifel auch mal über Bord zu werfen, über seinen Schatten zu springen und sich mehr zuzutrauen."