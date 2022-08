Ernst Mühlbacher: Ein verdienter Pfarrer geht in den Ruhestand

Seit 21 Jahren ist Ernst Mühlbacher Pfarrer in Unken. Am Sonntag, 4. September, feiert er mit der Gemeinde seinen letzten Gottesdienst.

Er räumt zusammen. Es hat sich ja einiges angesammelt, das wird in Schachteln verstaut. Ebenso gilt es auch, Kopf und Sinne neu zu ordnen. Beim Besuch der PN ist Pfarrer Ernst Mühlbacher mitten in diesen Tätigkeiten. Er unterbricht sie, erlaubt einen Blick auf sein Leben. "Von Anfang an war mir klar, warum ich Priester werden will. Ich wollte mit der Gemeinde den Eucharistie-Sonntag feiern. Das habe ich die ganzen 46 Jahre versucht, immer wieder."

Geboren wurde er 1946 ...