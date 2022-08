Festspiele Golling: Um 5000 Euro wurde ein Kleid von Asmik Grigorian ersteigert

Charityabend mit der litauischen Opernsängerin, Asmik Grigorian, und einer Kunstauktion bringt 60.000 Euro für Schmetterlingskinder.

Bestens gelaunt und in kurzer Lederhose, Dirndlbluse und trachtigem Oberteil erschien Asmik Grigorian am Mittwochabend vor Beginn ihres Charity-Konzert auf der Burg Golling. Die litauische Sängerin, die bei den Salzburger Festspielen in "Il trittico" singt, präsentierte in Golling eine sehr persönliche Auswahl an Arien und Liedern - und erzählte dazu Anekdoten aus ihrem Leben. "Wenn ich zu viel rede, sagen Sie es mir und ich werde wieder singen", meinte sie zu Beginn. Doch so weit kam es nicht, das Publikum ...