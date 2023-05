Feuerwehr Bramberg feiert ihr 125-jähriges Bestehen mit 27 Vereinen

Mit einem großen Fest und einem Festumzug mit 27 (!) Vereinen begeht die FF Bramberg am 2. und 3. Juni ihr 125-Jahr-Jubiläum. Dabei wird auch ihr neues Kleinlöschfahrzeug feierlich eingeweiht.

Der alte Steyrer-Lkw verrichtete bis in die 70er-Jahre hinein seinen Dienst.

"Mit Stolz und Freude auf ihre Feuerwehr und deren Leistungen blicken" (Landesfeuerwehrkommandnat Günter Trinker) darf am ersten Wochenende im Juni die Bevölkerung von Bramberg.

Seit 1898 ist in ihrem Dorf die Feuerwehr vereinsmäßig organisiert, 1904 unterzeichnete der damalige Landeshauptmann Albert Schumacher die Löschordnung der Gemeinde. Als Gründer der Feuerwehr (neben Johann Scharler, Hans Neumaier und Martin Hollaus) und Gemeindevorsteher scheint dabei der Straßwirt Alois Kaserer auf.

Die Veränderungen, die die Feuerwehr in den folgenden Jahrzehnten durchmachte, waren enorm. Von pferdegezogenen Löschspritzen bis zum modernen Löschfahrzeug (einem KLF-A Sprinter 519 CDI, das am 3. Juni offiziell in Dienst gestellt wird) liegen viele Jahre unermüdlicher und oft kräftezehrender Feuerwehrarbeit und eine atemberaubende technische Entwicklung.

Blickt man in die jüngere Vergangenheit, heben sich vor allem zwei Ereignisse aus dem "Feuerwehralltag" ab: "Das Zugunglück der Pinzgaubahn 2005, bei dem zwei Zuggarnituren frontal zusammenstießen, war ein Einsatz, der in jeder Hinsicht ans Limit ging", erinnert sich der langjährige Schriftführer HV Wolfgang Riedlsperger. Die Hochwasserereignisse der letzten 40 Jahre - vier hundertjährliche bzw. 300-jährliche Hochwasser 1987, 2005, 2014 und 2021 - waren ebenfalls extreme Einsatzsituationen, bei denen die Mannschaft "über Tage und Wochen besonders gefordert war," so Riedlsperger.

In einer von ihm verfassten, reich bebilderten und hervorragend recherchierten Festschrift hat er diese und viele andere Einsätze des letzten Jahrhunderts mit vielen Details dokumentiert. Auch die Entwicklung der Ausrüstung zur modernen persönlichen 1500-Euro-Montur von heute (bis in die 80er-Jahre waren noch Gummistiefel sowie ein Spinnenhelm obligat) und die Geschichte der Feuerwehrzeugstätte von der Spritzhütte bis zum Feuerwehrhaus, das es seit 1994 gibt, kann man dort nachlesen.

Die Bramberger Florianijünger feiern am Freitagabend ab 20 Uhr, am Samstag um 17 Uhr steht dann der große Festakt auf dem Programm. Danach geht es mit viel Musik in die Feier-Nacht.



Von 1 bis 190 PS - unterwegs im Dienst der Feuerwehr

Die alte Spritze des Löschzuges Habach wurde noch von einem Pferd gezogen. Nach dem 2. Weltkrieg war viele Jahre lang ein Dodge der amerikanischen Besatzer im Einsatz. In den 50er-Jahren zählte ein für die Feuerwehr adaptiertes "Gebirgsdreirad" zum Bramberger Fuhrpark. Der alte Steyrer-Lkw verrichtete bis in die 70er-Jahre hinein seinen Dienst. Das neue Kleinlöschfahrzeug von Mercedes-Benz hat 190 PS, ein Gewicht von 5500 kg und ein 7-Gang-Automatikgetriebe. Der bestehende Fuhrpark wird damit optimal ergänzt.