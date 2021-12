Frohe Botschaft für die Landesklinik Tamsweg

Grieche Athanasios Alimisis wird neuer Primar für die Gynäkologie und Geburtshilfe in der Landesklinik.

Der neue Primar für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Landesklinik Tamsweg heißt Athanasios Alimisis. Der 43-jährige gebürtige Grieche hat in der Vorwoche seinen Dienstvertrag unterschrieben und wird ab März 2022 die Abteilung leiten. Gesundheits- und Spitalsreferent LH-Stv. Christian Stöckl: "Ich freue mich außerordentlich, dass die für die Region so wichtige, aber seit Frühjahr 2021 vakante Stelle in der Landesklinik Tamsweg wieder besetzt werden konnte. Der erfahrene Spezialist ist eine hervorragende Wahl, um die gynäkologische und geburtshilfliche Versorgung in der Landesklinik ...