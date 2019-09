Fünf Tipps für den perfekten Wandertag im Herbst

Goldenes Licht, bunte Natur, angenehme Temperaturen - der Herbst ist die ideale Zeit für Wanderungen und Bergtouren. Mit diesen Tipps kann wenig schief gehen.

Die heimischen Bergretter haben eigentlich schon alles gesehen, aber von Zeit zu Zeit werden auch sie noch überrascht. Im Pinzgau musste jüngst eine Frau aus Bergnot gerettet werden. Ein erfahrener Retter schnappte sich den Rucksack der Dame und tat sich schwer diesen überhaupt anzuheben. Darin enthalten, war alles was man den gängigen Tipps entnehmen kann, von ausreichend Wechselkleidung über Verpflegung bis zum Biwak. "An sich vorbildlich, aber es kann auch zu viel sein", sagt Bergrettungs-Landeschef Balthasar Laireiter. Der Hausverstand sei auch bei der Tourenplanung der beste Taktgeber.

In diesem Sinne sind auch die Tipps, die die Bergrettung ausgibt:

1. Vorbereitung: Kartenmaterial ansehen, sich über Schlüsselstellen informieren, den Wetterbericht studieren. Bei jeder Tour sollten Vertraute wissen, wo man unterwegs ist - das gilt vor allem, wenn man alleine ins Gebirge geht.

2. Ausrüstung: Gerade im Herbst auch warme Kleidung mitnehmen, am besten farbige. "Wir hatten vor kurzem den Fall, dass wir in der Dämmerung einen völlig schwarz gekleideten Mann, fast nicht gefunden hätten", so Bergrettungs-Sprecherin Maria Riedler. Ansonsten die Ausrüstung an die Tour anpassen, für drei Stunden braucht es kein Biwak. Genug Essen und Getränke (isotonisch) einpacken, aber nicht zu viel. Zur Vorbereitung gehört auch dazu, dass man schaut, wo Hütten sind und ob diese offen haben.

3. Rechtzeitig aufbrechen: Im Herbst wird es früher finster, das ist vor allem bei langen Touren zu berücksichtigen. Die Faustregel sagt, das Normalgeher rund 300 Höhenmeter in der Stunde zurücklegen. Ansonsten ist die Jahreszeit prädestiniert, da es weder extrem heiß, noch gewitteranfällig ist.

4. Für den Ernstfall gerüstet sein: Es ist ein Gedanke, den man gerne wegschiebt, aber im Falle des Falles sollte man bereit sein. Wer in Bergnot gerät, der erreicht über die Nummer 140 die Bergrettung. Für die Zeit, die zu überbrücken ist, sollte man immer trockene, warme Kleidung und Verpflegung dabei haben. Und: ein Rettungseinsatz ist nicht kostenlos. Eine Versicherung bzw. eine Mitgliedschaft bei einem alpinen Verein beugt einem bösen Erwachen und einer hohen Rechnung vor.

5. Moderne Technik nutzen: Notruf-Apps erleichtern den Kontakt der Bergrettung. Andere Applikationen helfen bei der Bestimmung des eigenen Standorts und führen zurück auf den rechten Weg. Die Bergrettung setzt seit einiger Zeit eine Ortung per Smartphone-Ortung ein. Selbiges sollte nicht zuletzt deshalb vor der Bergtour immer vollständig geladen sein.

Die meisten Almhütten haben noch bis Oktober geöffnet, ausgewählte noch bis Ende November.

