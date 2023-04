Was für eine schöne Idee: Die Jugendlichen der Firmgruppe in Piesendorf verkauften am Dorfmarkt bunte Ostereier, um einen Freund, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, finanziell zu unterstützen.

BILD: SN/SW/EVELYN EMBACHER Wenn so engagierte Burschen zusammenhelfen, kann etwas Großes entstehen: Tobias Rieser (4. von links) freut sich über eine beherzte Firmlingsaktion. BILD: SN/SW/EIKE KRENSLEHNER Was darf es sein? Die Ostereier fanden dankbare Abnehmer.