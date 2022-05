Gaisbergrennen:"Sieg gehört der Beifahrerin"

Mit zwei Uhren und der genauen Streckeninformation in der Hand saß Lisa Hell am Beifahrersitz und lotste ihren Partner Christopher Behensky so zum Gesamtsieg beim Gaisbergrennen.

Der Alpha Romeo GTV 1750, Baujahr 1969, ist mehr als doppelt so alt wie sein Fahrer: Christopher Behensky (26) ist der jüngste Gesamtsieger in der Geschichte des Gaisbergrennens. "Eigentlich heißt es ja, der Beifahrer ist derjenige, der die Rallye gewinnt. Das ist bei uns nicht anders: Meine Lebensgefährtin Lisa Hell sitzt mit zwei analogen Uhren neben mir und sagt mir die Zeit an", schildert der Stadtsalzburger. "Wir sind seit zehn Jahren ein Paar und bei uns funktioniert das immer so: ...