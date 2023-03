"Gee und Hoo": Ansturm bei Hundeschlittenrennen in Sportgastein

Über 600 Hunde mit 110 Startern aus 12 Nationen waren am Start. Die Bewerbe Skijöring und Pulka in Gespanngrößen von einem bis mehr als acht Hunden waren zu absolvieren.

Am Talboden von Sportgastein ging es am Samstag tierisch zu. Bei prächtigem Wetter gab es einen regelrechten Ansturm, um bei den Hundeschlittenrennen dabei zu sein. 130 Gespanne waren beim internationalen Bewerb am Start. Bei der Mautstraße musste der Individualverkehr gestoppt werden, da die Zuseher gemeinsam mit den Skifahrern, die am Kreuzkogel ebenfalls optimale Pistenbedingungen vorfinden, sämtliche Parkplatzkapazitäten ausgereizt haben. Es sollte sich lohnen. Ein Hauch von Natur pur und Grönlandfeeling wehte durch Sportgastein, als die durch Zurufe gesteuerten Hunde mit "gee und hoo" durch die weichen Hügel des Sportgasteiner Talbodens gelenkt wurden.