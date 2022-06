Gemeinsam fürs Klima

Die Klima- und Energiemodellregion "Nationalpark Hohe Tauern" wurde zur "Pinzgau Nationalparkregion". Ihr neuer Manager heißt Mario Wallner.

Der gebürtige Piesendorfer - aufgewachsen am Fürther Sonnberg - hat das Amt des KEM-Managers bereits im April übernommen.

Bei den ersten Gesprächen und Treffen in "seinen" KEM-Gemeinden ist ihm eines gleich aufgefallen: "Es gibt ein Umdenken, was den Klimawandel und den Klimaschutz betrifft. Die Richtung stimmt - sowohl bei den Entscheidungsträgern in den Gemeinden und auch in der Bevölkerung", sagt Mario Wallner.

Damit das richtige Denken zum richtigen Tun wird, ist allerdings noch viel Arbeit nötig. Deshalb gibt es auf Landesebene das "e5"-Programm und österreichweit die Klima- und Energiemodellregionen. PN-Leser wissen, dass es im Pinzgau drei sind: Nachhaltiges Saalachtal, Tourismus Zell am See-Kaprun und Pinzgau Nationalparkregion.

Wie Mario Wallner erzählt, trägt Letztere ihren neuen Namen, weil nun alle Salzachtal-Gemeinden von Krimml bis Lend mit dabei sind (außer Zell am See und Kaprun). Die Fördersumme für drei Jahre beträgt für diese Region 220.000 Euro.

Wallner, der an der Uni Graz Umweltsystemwissenschaften studiert und danach an Forschungsprojekten mitgearbeitet hat, verfasste für die neue Herausforderung ein Konzept zu zehn vorgegebenen Punkten. Sie lassen sich unter den Stichwörtern Organisationen - Regionales Umsetzungskonzept auf der Seite www.region-pinzgau.at finden. Als konkretes Beispiel nennt der Pinzgauer, der nun in Zell am See lebt, das E-Carsharing-Projekt "emo", das auf neue Beine gestellt und optimiert werden soll. "Derzeit steht ein E-Auto beim Rathaus in Mittersill. Mein Ziel ist, dass es nach Ablauf der drei Jahre in jeder Gemeinde eines gibt. Und dass das Angebot auch angenommen wird. Dabei soll eine einheitliche und einfache App helfen - so könnte das Leben in vielen Haushalten auch ohne Zweitauto funktionieren."

Neu ist jedenfalls auch, dass sich zwei Pinzgauer KEM-Manager ein Büro teilen. Ab 1. Juli haben Mario Wallner und sein Berufs-Kollege Alois Schläffer (Nachhaltiges Saalachtal) ihre Schreibtische im Coworking-Standort in Bruck stehen, und zwar an der Adresse Salzburger Straße 3. Dort, wo früher Kinohelden zu sehen waren, ziehen nun zwei engagierte Männer gegen den Klimawandel ins Gefecht.