Gemeinsame Friedhofsandachten, ein Ehrengrab (noch) ohne Blumenschmuck und Ruhestätten für Vierbeiner und Vögel

Heuer sind die Andachten auf dem Friedhof und gemeinsame Grabbesuche wieder möglich. Dieses und andere Themen rund um Allerheiligen.

Im Gespräch: Pfarrer Alois Moser, Pinzgauer Bürgermeister und Wilhelm Frohn vom Tierfriedhof.



Friedhofsgang in traditioneller Manier

Totengedenken war im Vorjahr nur im kleinen Rahmen möglich, behördliche Verordnungen verboten Gräbersegnung und Liturgie am Friedhof. Zu selbst gewählten Zeitpunkten war aber natürlich jeder eingeladen, die Gräber der Verstorbenen zu besuchen und diese selbst mit einem Gebet zu segnen. Dieses Mal soll es, so Gott will, wieder anders werden. "Wir planen nach der Andacht in der Kirche in traditioneller ...